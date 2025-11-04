La viuda de José Luis de Vilallonga, autor de la única biografía autorizada del rey emérito, recuerda en ‘El tiempo justo’ la relación de confianza entre ambos y su visión del monarca antes del exilio

Luis Pliego desvela en ‘El tiempo justo’ las supuestas deudas bancarias del cantante Lucas: “Debería unos 400.000 euros”

Compartir







La entrevista de Syliane de Vilallonga en ‘El tiempo justo’ no dejó indiferente a nadie. La viuda del aristócrata y escritor José Luis de Vilallonga ha regresado a la televisión para recordar la figura de su marido, el único que escribió una biografía autorizada del rey Juan Carlos I, justo cuando se anuncia la publicación de unas nuevas memorias sobre el emérito.

“José Luis era profundamente monárquico, lo fue hasta el final. Antes de morir, cuando el médico le dijo que era diabético, él respondió: ‘Yo soy monárquico’”, recordaba entre risas.

PUEDE INTERESARTE De hijo ilegítimo a poder heredar 14 millones de euros de un empresario leonés

“Nunca escribió nada que humillara al Rey”

El programa repasó fragmentos del libro ‘El Rey’, publicado en los años 90, una obra escrita tras largas conversaciones entre el monarca y Vilallonga en el Palacio de la Zarzuela.

“Hay que entender que en aquella época el Rey era una figura intocable, el hombre más respetado del país”, explicó Syliane.

La entrevistada defendió que su marido “nunca escribió nada que humillara al Rey”, y negó tajantemente las acusaciones que en su día apuntaron a que Vilallonga chantajeó al emérito para publicar la biografía.

“Eso es totalmente falso. Se inventan muchas cosas. José Luis nunca hubiera escrito nada sin su permiso. Tenía un respeto absoluto por él”, afirmó con firmeza.

Una relación de confianza en los años más protegidos del monarca

Syliane recordó cómo su marido trabajaba codo con codo con el entonces jefe del Estado: “Cada vez que se veían, hablaban durante horas. Después José Luis escribía y el Rey leía cada página. Revisaban juntos el texto”.

“José Luis entendía perfectamente su papel. No pretendía hacer una biografía escandalosa, sino humana. El Rey lo apreciaba y lo respetaba mucho”, relató.

Syliane defiende al rey emérito

Preguntada sobre la situación actual del monarca, Syliane fue sincera: “Es un señor muy mayor, no el que yo conocí. Creo que ha sido muy mal asesorado. Me sorprendió mucho todo lo que se descubrió, porque siempre estuvo muy protegido”, reflexionó.

Aun as�í, quiso destacar el legado histórico de Juan Carlos I: “Ha hecho cosas mal, pero este país es libre gracias a él. Por lo menos eso habría que reconocerlo”, subrayó emocionada.