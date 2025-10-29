Miguel Salazar Madrid, 29 OCT 2025 - 17:11h.

El emérito hace alusiones indirectas al periodista español en sus memorias, que se publicarán en España el 3 de diciembre

El rey Juan Carlos se pronuncia sobre su millonaria fortuna y carga contra Corinna Larsen: "Fue un error"

Compartir







El rey emérito lanzará el próximo 3 de diciembre sus memorias, tituladas 'Reconciliación'. El libro, que ya había sido anunciado desde hace meses, contiene un extenso resumen de la vida de Juan Carlos I. En uno de los fragmentos alude indirectamente al periodista Alejandro Entrambasaguas al hablar de su nueva vida en Abu Dabi.

Las alusiones del rey emérito a Entrambasaguas en sus memorias

"Me reunía con otros líderes para entender lo que pasaba y para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente", relata. "La última vez que vino un periodista español, las autoridades locales lo metieron en la cárcel. Tuve que intervenir para sacarlo", desvela el tabloide digital galo 'Le Figaro'.

En esas palabras, el periodista del que hablaba el emérito era Entrambasaguas, colaborador de 'El tiempo justo'. Este ha explicado con claridad su detención en la capital de los Emiratos Árabes, donde reside el padre de Felipe VI desde agosto de 2020.

"Me detuvieron porque localicé donde estaba residiendo el rey Juan Carlos, pero al final fue un malentendido", comienza diciendo. "Se resolvió gracias a la ayuda de Carlos Cuesta o Alfonso Egea, que estaban aquí en España ayudándome a salir de aquello", apostilla.

Según la versión de Alejandro Entramabasaguas, el rey emérito intervino tras acudir a Abu Dabi sin la acreditación de periodista. "Iba a investigar una serie de cosas que se pretendían mantener ocultas y cuando me detuvieron desconocían y no sabían si era periodista o espía o que era", explica en directo.

Al periodista le pusieron duras sanciones, aunque se solucionó en poco tiempo. "[El rey Juan Carlos] se encargó de que me devolvieran el pasaporte porque estuve 2 meses con prohibición de pasaporte y sin poder salir del país y gracias a su intervención y a la de otras personas se resolvió", comenta.