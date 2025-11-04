El director de Lecturas asegura en el plató que el cantante habría pedido moratorias e incluso créditos personales para hacer frente a sus hipotecas

‘El tiempo justo’ ha vuelto a poner el foco en Lucas, tras la sonada ruptura del grupo Andy y Lucas. Durante la emisión, Luis Pliego, director de Lecturas, sorprendió con unas declaraciones que ponen en duda la situación económica de Lucas, el exintegrante del dúo gaditano que recientemente protagonizó una gira de despedida junto a su compañero.

“Él decía que era millonario, que vivía de rentas y que no necesitaba trabajar para vivir”, comenzó explicando Pliego ante la mirada atenta de Joaquín Prat. “La realidad es que tiene entre tres y cinco propiedades, de las cuales tres siguen hipotecadas. Ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez”.

Lucas debería al banco unos 400.000 euros

Según el periodista, el cantante habría tenido que pedir un crédito personal para afrontar otras deudas, lo que habría incrementado el agujero financiero. “Hemos calculado que paga unos 5.000 euros al mes solo en hipotecas y aún debería unos 400.000 euros al banco”, aseguró Pliego.

Una cifra que explicaría, según él, el verdadero motivo detrás de la gira de despedida del dúo, pese a que ambos artistas habían admitido públicamente que su relación estaba rota. “Entendemos también por qué se ha hecho esta gira: había una necesidad económica, contrariamente a lo que él había dicho”, apuntó el director de Lecturas.

En el plató, los colaboradores reaccionaron con sorpresa ante los datos. “Hace poco dijo que era millonario y que podía vivir de lo que había ganado”, recordaban. “Si miente en algo que se puede demostrar, ¿en qué más no mentirá?”.

Mientras tanto, algunos defendieron que Lucas podría estar utilizando los beneficios de la gira para saldar sus deudas, aunque la polémica continúa abierta. “Está claro que por algún lado se va el dinero”, sentenció Pliego para cerrar el debate.