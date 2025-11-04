De hijo ilegítimo a poder heredar 14 millones de euros de un empresario leonés

‘El tiempo justo’ revela la batalla judicial por una herencia millonaria que enfrenta al supuesto hijo biológico y a los beneficiarios de un testamento que podría haber sido manipulado

‘El tiempo justo’ ha puesto el foco en una historia digna de una película de intriga familiar. Un joven que asegura ser el hijo legitimo de un empresario leonés fallecido en 2021 podría convertirse en el único heredero de una fortuna de 14 millones de euros, tras años de silencio, venganzas personales y maniobras legales para impedir su reconocimiento.

El empresario jamás reconoció a su hijo biológico porque mantenía una especie de venganza personal contra la madre. Según las investigaciones del programa, el millonario mantuvo durante años una relación secreta con la esposa de su mejor amigo.

Fruto de ese romance nació un niño que el empresario nunca quiso reconocer, aunque, como reveló un testigo cercano, “el hijo comía con su padre hasta hace cuatro o cinco años, sin saber que lo era”.

Un testamento redactado dos días antes de morir

El empresario falleció en 2021, pero su testamento, firmado apenas 48 horas antes de su muerte, ha levantado todo tipo de sospechas.

“No estaba en condiciones, estaba muy medicado, con dolores fortísimos, y lo manipularon para excluir a su hijo”, aseguraba un antiguo trabajador a ‘El tiempo justo’.

El documento dejaba su fortuna repartida entre dos instituciones religiosas, un misterioso oculista de Oviedo y varios colaboradores cercanos, uno de los cuales cobra supuestamente 10.000 euros mensuales como albacea, algo que, según los expertos, “invita a pensar en un interés por retrasar la resolución del caso”.

Habla el abogado del supuesto hijo biológico

Tras el reportaje, Joaquín Prat entrevistó en directo al abogado Fernando Osuna, representante legal del supuesto hijo biológico, quien detalló cómo se consiguió una prueba de ADN “contundente y definitiva”.

“El empresario se negó a someterse al análisis, así que pedimos al juez que ordenara la exhumación del abuelo. Ante esa medida, el padre dio marcha atrás y aceptó la prueba, que arrojó un resultado del 99,9%”, explicaba Osuna.

Según el letrado, tras conocerse el resultado de la prueba genética, el empresario intentó burlar la ley cambiando ficticiamente su residencia a Pamplona, donde la legislación foral permite desheredar con mayor facilidad.

“Simuló que vivía en un piso modesto de 60 metros para acogerse a la legislación navarra, pero con detectives hemos probado que nunca dejó su vivienda de lujo en Madrid”, aseguraba Osuna.

“Si todo va bien, el juicio se celebrará en abril de 2026 y la sentencia podría conocerse dos meses después”.

Entre los bienes en disputa se encuentran un piso de 400 metros cuadrados en Madrid, uno de los cotos de caza más exclusivos de Castilla y León, y varias cuentas bancarias en Suiza y Estados Unidos.