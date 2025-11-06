Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, informó que se opondría a votar a favor de unos supuestos presupuestos para el 2026

Carles Puigdemont anuncia que Junts pasa "a la oposición": "El PSOE ha ignorando su debilidad parlamentaria"

Compartir







Aberto Núñez Feijóo, líder del PP, opina que el hecho de que Junts formalice su separación con el Gobierno y paralice las leyes en proceso demuestra que Pedro Sánchez, quien lidera el Ejecutivo, no tiene estabilidad.

Feijóo ha resaltado en su cuenta de X: "¿Cómo era eso del Gobierno más estable de Europa?" Esto ocurrió justo después de que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, informara que se opondría a votar a favor de unos supuestos presupuestos para el 2026, y que presentaría enmiendas a la totalida de todas las leye propuestas por el Ejecutivo. También manifestó que no apoyaría aquellas leyes que ya están siendo tramitadas: "La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", ha dictado en una comparecencia en la Cámara Baja.

PUEDE INTERESARTE La ejecutiva de Junts acuerda por unanimidad romper con el PSOE

Feijóo considera la legislatura "acabada"

Feijóo ha afirmado durante meses que la legislatura está "acabada" y le ha instado en múltiples ocasiones al líder del Gobierno a disolver las Cortes y permitir que los ciudadanos se expresen mediante una convocatoria de elecciones generales.

Feijóo declaró desde Bruselas el 23 de octubre, un día después de que Junts le notificara a Pedro Sánchez en el Congreso que "quizá toca empezar a hablar de la hora del cambio", que era responsabilidad de Junts "tomar sus propias decisiones" tras haber vivido "dos años de experimentar la política sanchista". De acuerdo con lo que se agregó en ese momento, el presidente del Gobierno ha solicitado tiempo "para prolongar la agonía" de su mandato y de su Gobierno.

PUEDE INTERESARTE La militancia de Junts ratifica con un 86,98% la decisión de romper con el PSOE

¿Moción de censura?

Hace una semana, el presidente del PP afirmó que los partidos políticos que respaldaron la investidura de Sánchez se encuentran "más incómodos", porque "la mancha de inestabilidad y de corrupción del Gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyan".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De acuerdo con fuentes del Partido Popular, el líder opositor ha rechazado una moción de censura hasta ahora porque considera que le proporcionaría al líder del Ejecutivo un "balón de oxígeno".

El presidente del Gobierno ha enfatizado en los meses recientes que su propósito es cumplir con el mandato hasta el 2027 y ha alardeado acerca de la estabilidad de su Gobierno. En una entrevista de la cadena Ser, durante la segunda quincena de octubre, también aseguró que los Presupuestos Generales del Estado se presentarán antes de que el año termine, si bien advirtió que, si no logran aprobarse, "no pasará nada".