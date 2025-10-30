Claudia Barraso 30 OCT 2025 - 18:40h.

La militancia de Junts ha ratificado con un 86% la decisión comunicada por Carles Puigdemont de romper con el PSOE

Junts evita hablar de una moción de censura contra Pedro Sánchez y apunta que adelantar las elecciones depende de él: “Debe reflexionar”

La militancia de Junts ha ratificado con un 86,98% el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE en la consulta interna que ha celebrado este miércoles y jueves. En un comunicado que ha publicado el partido independentista catalán, detallan también que un 10,22% de las bases han votado en contra del acuerdo y un 2,8% ha votado en blanco, y la participación ha sido del 66,29%.

La pregunta a la que han contestado los militantes ha sido: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?". Una cuestión que ha sido rechazada por muchos de los miembros que forman parte del partido pese a las rotundas palabras de su líder, Carles Puigdemont, el pasado lunes.

El partido que lidera Carles Puigdemont ha optado por la fórmula de celebrar una consulta porque fueron las mismas bases las que también validaron, en su momento, el pacto con los socialistas que se tradujo en el acuerdo de Bruselas, en 2023. Fue el lunes cuando la dirección de Junts acordó por unanimidad romper con el PSOE tras una reunión en Perpignan (Francia) pese a los intentos de los socialistas durante los últimos días para que los de Puigdemont dieran marcha atrás.

Tranquilidad desde Moncloa

El Gobierno quedaba casi al borde del precipicio con este comunicado de Junts, pero desde Moncloa emitieron un mensaje de tranquilidad absoluta, dando a entender que se esperaban esta decisión del partido catalán, quien avisó desde hace unos meses al PSOE sobre su separación. Lejos de reflejar una actitud vengativa e incluso cerrarle las puertas para siempre, desde el Ejecutivo han tendido la mano de nuevo a los de Puigdemont, que parecen intentar volver a cogerla.

Aunque desde que Carles Puigdemont anunció la ruptura con el PSOE, Junts no se ha pronunciado sobre una unión con PP y Vox para sacar adelante esa moción de censura para tratar de echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Lo que sí ha hecho es instar al presidente a “reflexionar” sobre su situación, advirtiéndole al mismo tiempo de que, si se sometiese de nuevo a un debate de investidura, no tendría sus apoyos.