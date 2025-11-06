La formación independentista anuncia de forma inesperada que no apoyará ninguna ley propuesta por el Gobierno

Moncloa resta importancia a la ruptura de Junts: "No ven cambios significativos en el escenario parlamentario"

Junts ha formalizado lo que llevaba semanas advirtiendo: el bloqueo total al Gobierno y para ello ha anunciado la enmienda a la totalidad de las leyes que salgan del Consejo de Ministro. Así lo ha informado la líder del partido independentista, Míriam Nogueras: "La legislatura queda bloqueada", porque el Gobierno "ha perdido la capacidad legislativa".

La portavoz de Junts en el Congreso junto a otros seis diputados independentistas en el Congreso, ha convocado a los medios de forma inesperada una semana después de romper el acuerdo de legislatura alcanzado con el Gobierno en 2023. Esta vez ha mandado un mensaje directo al presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez ha perdido una oportunidad histórica".

La comparecencia de Nogueras ha ido acompañada de la acción de Junts, que en ese momento ya estaba registrando las enmiendas de totalidad a la veintena de leyes del Gobierno, pendientes de iniciar su tramitación. La portavoz de la formación independista con sus siete diputados ha dejado claro que no votará los presupuestos, pero tampoco las otras leyes por incumplir los acuerdos a los que llegaron para apoyar la investidura de Sánchez.

"Pedro Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni normas como la 'Ley Bolaños' o la 'Ley Begoña'", ha subrayado Nogueras, al tiempo que ha advertido: el Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa". La única posibilidad que se abre ahora ante el ejecutivo es pactar con el PP y Vox.

Junts sube el tono ante el Gobierno: su formación no pide "favores" sino "coherencia"

Este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar, ha subrayado Nogueras y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

La decisión de la cúpula de Junts de romper definitivamente con el Gobierno español, sacude al Ejecutivo. La ruptura definitiva con los independentistas del partido de Carles Puigdemont abarca ahora los proyectos esenciales de la coalición, algo con lo que no contaba el Gobierno de Sánchez.