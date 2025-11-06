La corte de Derechos Humanos constata que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves"

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechaza que los políticos independentistas vieran violados sus derechos políticos

Compartir







El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la decisión del Tribunal Supremo de impedir que los líderes independentistas catalanes Jordi Sànchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras se presentasen a las elecciones mientras permanecían en prisión preventiva durante el 'procés'.

El tribunal Europeo no observa ningún elemento de "ilegalidad o arbitrariedad" en la decisión jurídicas que motivó el ingreso provisional de Sànchez, Turrul y Oriol Junqueras en la cárcel.

PUEDE INTERESARTE Investigan por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con Pegasus

La corte de Derechos Humanos constata, en su sentencia de 51 páginas, que los tres demandantes eran "objeto de procesamientos penales por delitos graves", por lo que "no podía razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción".

Los tres demandantes consideraban que los tribunales españoles no protegieron sus derechos al impedirles participar en la campaña de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo critica el "regalo" al independentismo con la quita de deuda y Pedro Sánchez le aconseja pensarse su rechazo

En la sentencia adoptada por unanimidad, la corte, con sede en Estrasburgo, rechaza los argumentos de los demandantes de que la justicia española violase varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y del protocolo adjunto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El Tribunal de Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de "un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica, por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Jordi Sánchez y Turull fueron candidatos a la presidencia de la Generalitat a pesar de estar en prisión preventiva

Los políticos independentistas en sus demandas aseguraban que las acciones judiciales contra ellos tenían como objetivo “silenciar” una “alternativa política” e “intimidarlos” para que disuadirlos de hacer política.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los magistrados del TDEH, sin embargo, han subrayado que esos argumentos no se sostienen ya que sus partidos políticos pudieron presentar candidatos en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, y después de estas la coalición independentista propuso a Sànchez y a Turull como candidatos a la presidencia de la Generalitat, a pesar de estar en prisión preventiva.

Turull ingresó en prisión preventiva por orden del juez del Supremo Pablo Llarena el 23 de marzo de 2018, un día después de que en primera votación no obtuviera la mayoría absoluta necesaria para ser investido presidente de la Generalitat y un día antes de que se celebrara la segunda, a la que no pudo asistir. Finalmente, el 14 de mayo, Quim Torra fue investido en segunda votación con una mayoría simple.