El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido de nuevo en la inocencia de su mujer Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El jefe del Ejecutivo reitera que el tiempo lo demostrará. Así lo ha recalcado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en la localidad brasileña de Belém con motivo de la COP30.

Los periodistas le han preguntado a Pedro Sánchez por la evolución de las causas judiciales en las que se encuentran sus seres queridos. Los medios les han planteado si el hecho de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya puesto fecha al juicio oral en la causa de su hermano, David Sánchez, y el candidato socialista a la presidencia de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, puede afectar a las posibilidades de éste en las elecciones extremeñas del 21 de diciembre. Pero el presidente del Gobierno se ha limitado a decir que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.

"Yo defenderé siempre la inocencia de mi hermano", afirma Sánchez

Sobre los procesos judiciales de su esposa y de David Sánchez, el presidente del Gobierno lo tiene claro: "Evidentemente, yo defenderé siempre la inocencia de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer". En cuanto al juicio contra el fiscal general del Estado, Sánchez ha ratificado su inocencia: “Cuenta con nuestra confianza; creemos en su inocencia, y, por supuesto, respetamos tanto la labor de la Fiscalía General del Estado como del Tribunal Supremo”.

El jefe del Ejecutivo también se ha pronunciado sobre la decisión de la Audiencia Nacional de investigar los pagos en efectivo del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García. El mandatario ha considerado que se trata de un mero paso procedimental.