El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que se toma "muy en serio" a Junts, que ha anunciado que va a rechazar todas los proyectos legales del Ejecutivo, pero ha apostado por acabar la legislatura: "merece la pena el esfuerzo", ha asegurado.

En una rueda de prensa en Brasil tras participar en la cumbre de líderes previa a la COP30, Sánchez ha ratificado que presentará nuevos presupuestos, pero ha afirmado también que, con nuevas cuentas o sin ellas, "España seguirá avanzando y el Gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027". Se ha mostrado convencido de que el país "está atravesando uno de sus mejores momentos de los últimos 45 años" y ha apostado por continuar con la "receta" del diálogo y la negociación para llegar a compromisos.

El jefe del Ejecutivo ha elogiado la marcha del país en términos de crecimiento económico, creación de empleo, reducción de la desigualdad -aunque ha reconocido que sigue siendo uno de los principales problemas-, proyección internacional, compromiso con el derecho internacional, paz social y "paz territorial". Y ha recordado que se ha logrado con un Gobierno de coalición en minoría, "con mucha capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos".

Las declaraciones de Sánchez

"Yo me tomo muy en serio, lógicamente, lo que dicen los grupos parlamentarios, pero creo que el esfuerzo merece la pena y que debemos perseverar en este empeño, porque los resultados están ahí", ha insistido. Tras señalar que el Gobierno va a ser el primero en "arrimar el hombro y en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos", ha confiado en que todos los grupos parlamentarios pongan de su parte.

Preguntado sobre si mantiene su compromiso de presentar nuevos presupuestos generales del Estado, ha afirmado que hay "tres certezas": que el Gobierno los va a presentar, que "sudará la camiseta" y que, con ellos o sin ellos, va a acabar la legislatura.

Una legislatura en la que se ha comprometido a seguir negociando con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno (en referencia a Vox), para gobernar, ha dicho, en favor de todos los territorios y de la mayoría de los ciudadanos. Sobre la posibilidad de que el bloqueo legislativo impida o ralentice la percepción de fondos europeos, ha afirmado que el Gobierno de España es el que más fondos ha ejecutado.

El Gobierno mantiene la mano tendida a Junts

Fondos que explican el crecimiento económico y la creación de empleo que experimenta el país y también la modernización del tejido productivo. "Y eso va a seguir siendo así", ha manifestado. Desde el Gobierno insisten en que mantienen su mano tendida a Junts, como subrayó Sánchez cuando el líder de ese partido, Carles Puigdemont, anunció que daba por roto el acuerdo de investidura.

Los compromisos adquiridos que dependen exclusivamente del Ejecutivo o se han cumplido o están en vías de hacerlo, afirman fuentes del Gobierno, y siguen trabajando para cumplir los que dependen de otra fuerzas.