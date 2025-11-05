Iñigo Yarza 05 NOV 2025 - 16:02h.

La Fiscal superior, Almudena Lastra declara que alertó a la Jefa Provincial, Pilar Rodríguez que iban a filtrar el correo del abogado de Alberto González Amador

Así ha sido la declaración de Juan Lobato en el juicio al fiscal general del Estado: niega que el 'email' clave le llegase de la Fiscalía

La tercera jornada del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz ha repetido un guion ya conocido. El ex líder del PSOE, Juan Lobato ha sido el primero en la ronda de testigos en Lobato y ha repetido lo que dijo en la fase de instrucción. Que el 'pantallazo' del correo electrónico donde la defensa de Alberto González Amador ofrecía un pacto con Fiscalía no le llegó a través de la institución y preguntó su origen por "prudencia". Lo que sí se ha visto es un "duelo" en la Fiscalía de Madrid, con versiones enfrentadas. Toda la información del periodista Iñigo Yarza.

El entonces líder socialista en Madrid ha testificado en la acusación contra Álvaro García Ortiz, acusado por el empresario Alberto González Amador de supuestamente, haber filtrado la noche del 13 de marzo de 2024 a la 'Cadena SER' el 'email' que su abogado, Carlos Neira, envió el 2 de febrero de ese año a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera el fraude fiscal a cambio de llegar un acuerdo con el que evitara la cárcel.

También lo ha hecho la asesora del Gobierno Pilar Sánchez Acera que ha vuelto a repetir que "nunca" recibió el correo que la defensa de Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto. Todo exactamente a lo que se había escuchado antes sin una coma más ni menos.

Duelo en la fiscalía de Madrid: Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, versiones encontradas

Lo que sí es evidente, ha subrayado el periodista de Informativos Telecinco es el duelo entre las fiscales de Madrid: Almudena Lastra y Pilar Rodríguez, la primera Fiscal Superior de Madrid y la segunda, Fiscal Jefa Provincial que defendieron posturas muy diferentes lanzándose dardos.

La fiscal superior de la Comunidad de Madrid ha explicado el enfrentamiento que tuvo con García Ortiz por la presión para que hiciera público la cadena de correos electrónicos: "Dijo que era un imperativo sacar la nota de prensa". La testigo siguió explicando cómo el Fiscal General del Estado no paraba de llamarle en la mañana el día 14 y ella no le cogía el teléfono.

Para Almudena Lastra lo importante era desmentir el bulo que puso a rodar el jefe de Prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, publicado por algunos periódicos, entre ellos El Mundo, pero era contraria a la publicación de una nota de prensa y García Ortiz, convencida de que había que desmentirlo, aunque ha afirmado que no se debían ofrecer tantos detalles sobre los correos electrónicos entre el fiscal Salto y el abogado de González Amador.

Además ha asegurado que alertó a Pilar Rodríguez sobre la posible filtración: "Lo van a filtrar"; se lo dije literalmente, Pilar, los van a filtrar y además le dije, por favor, Pilar, no hagas nada". La Fiscal Provincial de Madrid niega rotundamente estas afirmaciones. "Ya lo declaré. A mí si me hubiera encendido una lucecita en mi cerebro si alguien me dice algo así, pero yo conversaciones de filtración con la señora Alastra no tengo", rechazó Rodríguez.

El PP poco antes de que iniciara proceso inédito, que sienta por primera vez a un Fiscal General del Estado ha calentado el terreno, que parece una batalla política. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que Álvaro García Ortiz, "no actuó solo" y reiteró la tesis que abanderan los populares de que fue una "operación instigada desde el Palacio de la Moncloa" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Por el momento quedan días de declaraciones y rifirrafes en aras de hacerse con el relato político, a falta de más de la mitad del juicio y hasta el próximo miércoles, que declare el fiscal general del Estado. Seguiremos informando.