Los reyes ya han puesto rumbo a China para realizar su primera visita de Estado al país asiático. A media mañana del domingo, han sido despedidos con honores desde el Pabellón de Estado de la Terminal T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, por el presidente del Senado, Pedro Rollán, entre otras autoridades.

El rey Felipe VI y la reina Letizia viajan acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

En la delegación española también viajan el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla; la consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

20 aniversario de la Asociación Estratégica Integran entre España y China

Con este viaje -cuya agenda oficial se desarrollará del 11 al 13 de noviembre- se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China y supone además una ocasión para intentar reducir los desequilibrios de la balanza comercial con la que es en la actualidad la segunda potencia mundial y que puede superar a la primera.

También pone el broche a una intensa agenda bilateral que ha tenido lugar en 2025, con las visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, al país asiático.

Felipe VI y Letizia visitaron China como príncipes

Felipe VI y Letizia ya visitaron China como príncipes en 2006, un país con el que España estableció relaciones diplomáticas en 1973. Coincidiendo con el 45 aniversario de ese establecimiento, en 2018 tuvo lugar la visita de Estado a España del presidente Xi Jinping.

El gobierno chino considera a España un socio estratégico clave en Europa con unas relaciones con un alto nivel de desarrollo, por lo que ve este viaje de los reyes como una oportunidad para consolidar la tradicional amistad que mantienen, ampliar una cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer los intercambios entre pueblos, mejorar la coordinación multilateral e impulsar la asociación estratégica.

Así será el viaje de los reyes por China

Los reyes comenzarán su viaje en el suroeste chino con la visita a la ciudad de Chengdú, que tendrá un marcado carácter económico y cultural.

Hay unas 600 empresas españolas implantadas en China, la mayoría pequeñas empresas que buscan desarrollar su exportación en diversos sectores (energía, servicios financieros, consultoría, textil, automoción, electrónica) aunque también hay presencia de grandes empresas como Gestamp, Indra, Mondragón, Grupo Antolín, Alsa o Telefónica.

Así, Indra ha completado la implantación en China de sus sistemas en los centros de control aéreo de Chengdú.

Será en Chengdú, ciudad de 20 millones de habitantes en la que hay uno de los cinco consulados españoles en China, donde el rey presidirá un foro empresarial de los dos que hay previstos, pues una parte importante del programa está dedicado a las reuniones con empresas chinas para generar una atracción de las inversiones en España en condiciones de integración y generación de empleo de calidad.

El rey mantendrá encuentros con el secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China (PPC) y la gobernadora de la provincia de Sichuan, mientras que la reina presidirá un acto cultural con ocasión del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, evento promovido por el Instituto Cervantes.

Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, que da nombre a la biblioteca del Instituto Cervantes de Pekín, este centro ha desarrollado este año varios eventos sobre el poeta sevillano.

En Pekín, los reyes serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping y su esposa con una ceremonia oficial de bienvenida el miércoles 12, aunque el día anterior, a su llegada a la capital china, los cuatro tendrán una cena privada.

Este día, el jefe del Estado español mantendrá encuentros con el primer ministro Li Qiang y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Zhao Leji, en una jornada en la que la reina visitará un centro de personas con discapacidad, junto a la primera dama china, y que se cerrará con una cena de gala en el Gran Palacio del Pueblo y un concierto de la Orquesta Titular del Teatro Real de Madrid en el Centro Nacional de Artes Escénicas.

El jueves 13 tendrá lugar otro foro económico, la reunión del Consejo Asesor Empresarial España-China en Pekín a la que asistirá Felipe VI, que también visitará ese día la fábrica de la multinacional española de componentes para vehículos Gestamp, a las afueras de la capital china.

Y la reina asistirá a un acto de promoción del español en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pekín.

El viaje de Estado de los reyes finalizará con una recepción a los representantes de la colectividad española en China, poco más de 5.000 ciudadanos, frente a los 200.000 de nacionalidad china que viven en España.