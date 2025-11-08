El rey emérito Juan Carlos no ha competido en el Desafío Barceló al no disponer de su barco, el 'Bribón'

El rey emérito Juan Carlos I sale a navegar en Sanxenxo en su vuelta a España tras la publicación de sus polémicas memorias

Compartir







SanxenxoEl rey emérito Juan Carlos no ha competido finalmente en el Desafío Barceló, última prueba de la Liga Nacional de la clase seis metros de esta temporada, al no disponer de su barco, el 'Bribón'. Por ello, el padre de Felipe VI ha salido al campo de regatas en una embarcación de apoyo con parte de la tripulación con la que conquistó el Mundial de la clase 6 metros el pasado mes de septiembre, en Nueva York.

Y es que debido a las duras condiciones meteorológicas registradas esta semana, el buque portacontenedores “MSC Kayla”, que transporta tanto al 'Bribon' como al 'Titia' desde Estados Unidos hasta Vigo, ha sufrido un retraso y se encuentra actualmente en Gijón. El barco tenía previsto arribar al puerto de Vigo este viernes a la una de la madrugada, pero su hora de llegada estimada se ha pospuesto hasta el próximo lunes.

PUEDE INTERESARTE El rey emérito Juan Carlos I regresa a España

Juan Carlos I, al ser preguntado por sus memorias: "Hace un día estupendo"

Además, el rey emérito ha evitado responder sobre la publicación de sus memorias al ser preguntado si se sentía orgulloso de ella: "Hace un día estupendo". Así ha contestado a los periodistas este sábado en Sanxenxo (Pontevedra), donde ha acudido a un acto social en el Real Club Náutico.

En el puerto deportivo de la turística localidad portuguesa, ha escuchado algunos gritos de 'viva el rey' y no ha hablado con la prensa de la controvertida publicación.

PUEDE INTERESARTE La fecha del reencuentro de los reyes Felipe y Letizia con el emérito Juan Carlos

Después, Juan Carlos I y la tripulación del Bribon han entregado al Real Club Náutico de Sanxenxo los trofeos que conquistaron en el Campeonato del Mundo de la clase 6M el pasado septiembre en Estados Unidos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En la ceremonia inaugural del Mundial, el padre de Felipe VI donó a la ISMA, la clase internacional de 6M, la copa que lleva su nombre, y unos días después el Bribón la acabó conquistando.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El rey Juan Carlos no compite en Desafío Barceló

La copa será custodiada en el náutico de la turística localidad pontevedresa hasta la próxima edición del mundial, dentro de dos años.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El club ha recibido, además, el Trofeo Lucie que fue otorgada a Alicia Freire, del Titia, como mejor regatista femenina clasificada en todas las categorías de la clase 6 Metros y que también ha sido cedida para su custodia al Real Club Náutico de Sanxenxo.