Feijóo asegura que del tema de la vivienda se encargará su futura vicepresidenta primera del Gobierno provocando las risas en el hemiciclo

Europa se rinde al problema de la vivienda con Lisboa, Madrid y Barcelona como las ciudades con los alquileres más caros

El Partido Popular promete poner a la vivienda en el número uno de la lista de su programa para resolver el gran problema que enfrenta España y gran parte de los países europeos. El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha lanzado su principal propuesta: una rebaja fiscal para jóvenes y que su futura vicepresidenta se ocupe de ese asunto. El tema ha provocado las burlas del Gobierno y la reprimenda de Santiago Abascal que le ha aconsejado que no reparta ministerios que el 23 de julio lo hizo y "no salió bien".

Feijóo lo ha prometido así: "Voy a hacer la bajada histórica de impuestos a los jóvenes en la vivienda, tanto para compra de vivienda nueva, como de segunda mano". Una reducción del IVA que pase del 10% al 4% y que se pueda pagar a plazos. Desde el Gobierno han acusado a los populares de proponer una medida que beneficia a ricos y a los promotores. "No tiene nada de sentido volver a repetir errores que nos condujeron a una de las principales crisis económicas", le rebatió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Congreso hervía entre murmullos, silbidos e interrupciones, como ya se ha vuelto habitual en el hemiciclo, pero Feijóo volvía sobre el tema que concentra el malestar de los españoles. "La política de vivienda dependerá de mi vicepresidencia primera, eso se lo garantizo señoría", prometía el jefe del PP, provocando risas en la bancada de la izquierda, que le preguntan irónicamente si le dará esa cartera al líder de Vox.

"¿A quién se la va a dar usted. señoría, al señor Abascal, a la señora Botella?", insinuó burlón Pedro Sánchez recordando que el PP de Madrid hace unos pocos años vendió las viviendas de protección oficial a los fondos buitres, privando a cientos de familias que las necesitaban. El tono irónico del presidente del Gobierno continuó recordándole a Feijóo su caída libre en la intención de votos. "Si se llegase a crear esa vicepresidencia sería para usted porque Vox ya le está adelantando en las encuestas y a usted solo le dejaría el puesto de copiloto".

El aludido, Santiago Abascal ha tomado la palabra para dar un zasca al popular aconsejándole que no reparta puestos, que no tiene un buen precedente sobre esa práctica. "Un segundo señor Feijóo, le ha advertido el líder de Vox, "para dar un consejo: no empiece a repartir ministerios y vicepresidencias como el 23 de julio, que aquello no salió bien".