El rey ha destacado la importancia de "preservar un orden mundial basado en las normas, el multilateralismo y la cooperación" en un "marco geopolítico complejo"

El rey Felipe VI habla en chino en Pekín para defender la fuerza de las empresas españolas

Compartir







El rey Felipe VI y la reina Letizia han cerrado su viaje oficial a China siendo los primeros monarcas españoles que protagonizan una ofrenda floral en la simbólica plaza de Tiananmén.

Recibidos con una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, el presidente chino Xi Jinping y su mujer han recibido a ambos en la capital entre banderas chinas y españolas para exhibir amistad en medio de un enorme despliegue.

Felipe VI reivindica la “voz” de China y la importancia del “multilateralismo y la cooperación”

Después escuchar los himnos pasar revista a las tropas, los dos líderes han presidido la firma de una decena de acuerdos bilaterales que demuestran, según Xi, cómo los dos países han fortalecido sus lazos.

Tras ello ha tenido lugar la primera ofrenda floral de monarcas españoles en la simbólica plaza de Tiananmén, donde recuerdan a los caídos, pero no a los estudiantes que protestaron en el 89.

PUEDE INTERESARTE Las normas de conducta que la princesa Leonor debe cumplir en su regreso a la Academia de San Javier

Cordialidad en los encuentros con la plana mayor de la administración del gigante asiático, en plena tregua entre Pekín y Washington por la guerra arancelaria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el encuentro, Felipe VI ha destacado “el interés y la confianza en profundizar en una relación que ya tiene una trayectoria consolidada”. En juego están 50 mil millones de euros en comercio entre ambos países, que no ha dejado de aumentar en la última década.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"En un marco geopolítico complejo y lleno de incertidumbres, España cree imprescindible preservar un orden mundial basado en las normas, el multilateralismo y la cooperación", ha dicho el monarca, que ha defendido que "en el diálogo sobre cómo afrontar los grandes retos globales, la voz y el compromiso de China tienen y tendrán una enorme importancia".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

De cara al futuro, ha subrayado así la importancia de "seguir ahondando en una relación que haga especial hincapié en la innovación y la sostenibilidad".

"Muchas de las grandes revoluciones tecnológicas de la humanidad fueron posibles gracias a un caudal de sinergias, de creatividad, de cooperación, entre oriente y occidente", ha sostenido. "Un caudal que ha brotado, a menudo, de esta tierra", ha añadido, tras recordar que el papel llegó a Europa desde China. Así las cosas, ha animado a brindar "porque ese caudal siga alimentando nuestro futuro".

La jornada y su visita oficial ha acabado con música española en un concierto de la orquesta del teatro real, en el Gran Teatro Nacional Chino.