Esta es la primera visita de Estado de los Reyes de España a China en 18 años

Felipe VI pide resolver las dificultades que aún existen para las empresas españolas en China

Compartir







Hemos escuchado al rey Felipe hablando en chino. Los Reyes acaban de aterrizar en Pekín donde se reunirán con el presidente Xi Jinping, en un viaje oficial para sellar los importantes lazos comerciales entre China y España. El monarca, a las reuniones con empresarios y la reina Letizia tiene otra agenda basada en la milenaria cultura. Una información de la periodista Teresa Fernández.

Felipe VI y Letizia se alojarán en la Casa de Huéspedes de Diaoyutuai, reservada para los dignatarios que visitan China, como muestra de la importancia que el Gobierno chino da a esta visita que trata de impulsar un intercambio entre ambos países basado en "la confianza mutua", como ha subrayado el rey de España.

PUEDE INTERESARTE La reina Letizia y su 'look' escogido con el que pone rumbo a China y con el que se protege de las bajas temperaturas

Con agendas paralelas, y objetivos complementarios ambos monarcas se esmeran en la primera visita de Estado de los Reyes de España a China en 18 años. El rey, centrado en la economía, saludando en chino, un gesto que sus anfitriones le han agradecido con aplausos y sonrisas. Las relaciones comerciales en un momento geopolítico complicado y de cierta tensión con Estados Unidos.

En la capital de Sichuán, el rey ha inaugurado un foro empresarial y ha tenido ocasión de visitar la labor que realiza la empresa española Indra, responsable de la torre de control que supervisa los vuelos de uno de los aeropuertos de la ciudad, mientras que la reina ha asistido a un acto con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado. Además, ambos han mantenido un almuerzo con las autoridades locales y regionales, con las que Don Felipe se había reunido previamente.

PUEDE INTERESARTE El mejor restaurante de cocina china de Europa está en Madrid

La reina también ha sido agasajada con sus tradiciones: bienvenida y recibimiento con su música, sus danzas, y por supuesto con sus rituales: la ceremonia del té no podía faltar. La primera etapa del Viaje en Chengdú, capital de la provincia de Sichuan en el suroeste de China.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La reunión entre Felipe VI y Xi Jinping será el plato fuerte de este miércoles y posteriormente se producirá la firma de varios acuerdos entre los dos gobiernos de carácter económico, cultural y científico. Sin embargo, poco después del aterrizaje de los monarcas españoles en Pekín han tenido un primer encuentro con el presidente de la República Popular y su esposa. Los servicios del gabinete presidencial chino han publicado una fotografía de ese recibimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La cargada agenda de los monarcas en Pekín

Felipe VI estará acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se ha perdido la primera jornada del viaje de Estado al haber viajado el lunes a Londres para reunirse con su homóloga británica, así como por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además de su encuentro bilateral con Xi Jinping, Felipe se reunirá, por separado con el primer ministro, Li Qiang, y con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, Zhao Leji, mientras que la Reina tiene previsto visitar un centro de atención a personas con discapacidad junto con la primera dama.

El presidente chino ofrecerá una cena de gala en honor de los Reyes, las lo cual, los cuatro, asistirán al primer concierto que ofrecerá la Orquesta Titular del Teatro Real en el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA) de Pekín, con Gustavo Gimeno, el nuevo director musical, al frente y la participación de la soprano Sabina Puértolas.