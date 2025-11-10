telecinco.es 10 NOV 2025 - 16:00h.

El viaje de los reyes pone el broche a una intensa agenda bilateral que ha tenido lugar en 2025

Despedida con honores a los reyes en el aeropuerto de Madrid: Felipe VI y Letizia realizan su primer viaje de Estado a China

Los reyes ya están en China. Es el primer viaje oficial que hacen al país asiático. La visita, que durará tres días, se ve como un acercamiento entre España y China en un momento muy relevante a nivel político, tecnológico y económico. Bruselas nos mira con recelo por nuestra buena sintonía con Pekín porque somos su mejor aliado en Occidente ahora mismo. Pero ¿por qué hay tanto interés de China en España y de España en China? La respuesta es, sobre todo, comercial: coches, telefonía móvil, alimentación e, incluso, cosmética.

Los reyes, que han sido recibidos con honores a su llegada a China, han iniciado su primer viaje oficial al país asiático casi casi dos décadas después de que lo hicieran Juan Carlos I y Sofía. Ahora, hay un contexto global muy diferente. Los monarcas pisan suelo asiático en un momento donde España más allá de reforzar los lazos bilaterales busca estrechar lazos políticos y tener una relación más fluida con Pekín.

El rey Felipe VI y la reina Letizia viajan acompañados del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares y del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. En la delegación española también viajan el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga; la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla; la consejera delegada del ICEX, Elisa Carbonell; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; y el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

La relación de España y China

Con este viaje -cuya agenda oficial se desarrollará del 11 al 13 de noviembre- se culmina la celebración del 20 aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China y supone además una ocasión para intentar reducir los desequilibrios de la balanza comercial con la que es en la actualidad la segunda potencia mundial y que puede superar a la primera.

También pone el broche a una intensa agenda bilateral que ha tenido lugar en 2025, con las visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Asuntos Exteriores, José Manual Albares, al país asiático.

El acercamiento de España con China se ha producido desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en La Moncloa. El jefe del Ejecutivo ha viajado hasta el país asiático hasta en tres ocasiones. La última, el pasado mes de abril en plena guerra comercial tras los aranceles impuestos por Trump.

Washington no termina de ver con buenos ojos la relación de España con China. De hecho, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, ya advirtió a nuestro país: "Alinearse más con china, eso sería como cortarte tu propia garganta".

Sin embargo, el periódico oficial del régimen chino alaba al presidente español por alinearse con China.

Los reyes, que estarán en China tres días, serán recibidos oficialmente por el presidente Xi Jinping, quien hace ocho años ya visitó nuestro país.