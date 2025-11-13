El fiscal general llega al Supremo

Esperanza Buitrago 13 NOV 2025 - 09:01h.

La última sesión del juicio contra el fiscal general acoge los alegatos de las partes antes de quedar visto para sentencia

El fiscal general del Estado, entre gestos y negativas a las declaraciones de los agentes de la UCO al apuntar a su papel preeminente en la presunta filtración

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles la filtración del correo del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Tribunal Supremo.

Este jueves se celebra la última y sexta jornada de un juicio histórico por lo insólito de ver a un fiscal general en el banquillo de los acusados. Las partes expondrán sus conclusiones y el proceso quedará visto para sentencia tras haber escuchado a 40 testigos.

El primer fiscal general de la historia de España juzgado se enfrenta a seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y un pago de 400.000 euros por un delito de revelación de secretos.