Juicio al fiscal general, en directo: la acusación reclama hasta 6 años por filtrar el correo de la pareja de Ayuso
La última sesión del juicio contra el fiscal general acoge los alegatos de las partes antes de quedar visto para sentencia
El fiscal general del Estado, entre gestos y negativas a las declaraciones de los agentes de la UCO al apuntar a su papel preeminente en la presunta filtración
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles la filtración del correo del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Tribunal Supremo.
Este jueves se celebra la última y sexta jornada de un juicio histórico por lo insólito de ver a un fiscal general en el banquillo de los acusados. Las partes expondrán sus conclusiones y el proceso quedará visto para sentencia tras haber escuchado a 40 testigos.
El primer fiscal general de la historia de España juzgado se enfrenta a seis años de cárcel, 12 de inhabilitación y un pago de 400.000 euros por un delito de revelación de secretos.
El fiscal general llega al Supremo
El fiscal general llega al Tribunal Supremo en el último día de juicio en su contra
Los argumentos de las acusaciones contra el fiscal general
Las acusaciones han llamado la atención sobre un conjunto indiciario que consideran suficiente para reclamar una condena al fiscal general.
Uno de los principales indicios contra García Ortiz es la "coincidencia temporal", conforme han ratificado los uniformados ante el tribunal, por cuanto el fiscal general recibió el 'email' clave a las 21:59 del 13 de marzo y las primeras informaciones, plasmando su sentido, surgieron poco después, a las 22:10.
Otro de los indicios que pesan contra García Ortiz es el borrado que hizo, el mismo día que le encausó el Supremo, del contenido de su teléfono móvil; el hecho de que lo cambiara una semana después; y que terminara eliminando su cuenta personal de Gmail.
Contra él pesa igualmente el hecho de que la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra, testificara que desde el primer momento advirtió de que podría haber filtraciones del 'caso González Amador'.
Santiago Abascal cree que "hay pruebas" contra el fiscal general
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es culpable de la filtración de datos personales de pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
"Yo no tengo ninguna duda de que hay pruebas para condenar al fiscal general", ha afirmado en una entrevista en 'La mirada crítica', sosteniendo así que García Ortiz. Al hilo, Abascal ha lamentado lo "difícil" que es "seguir todos los casos de corrupción que están aflorando" en el Gobierno y en el entorno del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, desde el fiscal general "hasta su familia".
El argumento de la defensa del fiscal general
La defensa ha negado cualquier filtración por parte de Álvaro García Ortiz, al tiempo que ha cuestionado que realmente hubiera secreto que proteger porque --alega-- la información esencial de la presunta revelación ya estaba recogida en los medios de comunicación antes de que llegara a la cuenta personal del fiscal general la cadena completa de 'emails' entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investigaba por delitos fiscales, Julián Salto.
Además, ha aducido que si esa información llegó a manos de la prensa el día clave, el 13 de marzo de 2024, fue --entre otras cosas-- porque se había transmitido desde el entorno de González Amador, apuntando concretamente al jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
También ha atacado los registros efectuados por la UCO en los despachos de García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y los frutos de los mismos, entre ellos un informe fundamental para la causa por ser el que muestra las comunicaciones en los días y horas sensibles --del 8 al 14 de marzo-- a través de los mensajes de WhatsApp recuperados del móvil de la fiscal. La defensa sostiene que son nulos porque no se respetó el marco temporal fijado por el instructor, Ángel Hurtado, de ese 8 hasta el 14 de marzo.
El novio de Díaz Ayuso mantiene su petición de cuatro años de prisión
La acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este miércoles que mantiene su petición de 4 años de cárcel y de 3 años de inhabilitación y suspensión de empleo por un presunto delito de revelación de secretos para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.Ir a la noticia
Él fiscal general, ¿hará uso de la última palabra?
Como en todos los procesos judiciales, el broche de oro está reservado para la última palabra del acusado, si bien en este caso no es previsible que el fiscal general haga uso de ella por cuanto el miércoles, al margen del núcleo de su declaración como acusado, incorporó sendos alegatos, al inicio y al final de la misma, que sirvieron de colofón a su intervención.
Acusación y defensa confrontarán sus tesis en el último día de juicio
El juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, celebrará este jueves su última jornada, de la que se espera que defensa y acusaciones confronten sus tesis sobre la presunta revelación de secretos contra Alberto González Amador --el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- para que ya sean los siete magistrados que forman el tribunal quienes decidan en una sentencia que, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, se espera hacia final de año.
La sexta jornada estará dedicada a los informes de la defensa, la Fiscalía y las acusaciones, la particular que ejerce González Amador y las populares: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír, aunque estas tres últimas actúan unificadas bajo la dirección de dicha fundación.