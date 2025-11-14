La oposición ha destacado algunas de las frases de una canción de Rosalía

La reacción de Pedro Sánchez tras escuchar el disco 'Lux' de Rosalía: reservó una hora para escucharlo "del tirón"

El presidente del Gobierno elogió ayer a Rosalía por ‘Lux’, el nuevo disco que “se escuchó del tirón". Hoy, el Partido Popular le ha recomendado una canción al mandatario: La Perla. En su cuenta de X, la oposición ha destacado algunas de las frases que, para ellos, lo describen a la perfección.

El PP ha dejado alguna que otra ‘perla’ en redes sociales para el presidente del Gobierno: “Ladrón de paz”, “Gasta el dinero que tiene y también el que no”, “Estrella de la sinrazón”, “Él es el centro del mundo”, “Si siempre mientes más que hablas”, “La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá” y “Te harán un monumento a la deshonestidad”.

“A Pedro le gusta Rosalía. A nosotros también”, dice Tellado

Una oportunidad que tampoco ha desaprovechado el portavoz del PP: “A Pedro, "la perla", “el rey de la 13 14”, le gusta Rosalía. A nosotros también”. El partido ha acompañado la publicación con un pequeño vídeo de Sánchez -realizado con inteligencia artificial- en el que aparece sonriendo y con una camiseta que pone ‘La Perla’.

Estos ataques llegan tas la entrevista que concedió el presidente del Gobierno al programa ‘Generación Ya’. En ella, recuerda sus primeros pasos y muestra su lado más humano. El mandatario confesó que había escuchado todo el disco de la cantante catalana. A lo que Tellado ha reaccionado en una rueda de prensa. “Se puede sentir retratado en la canción de La Perla. Él es La Perla de España”, afirmó en este nuevo rifirrafe que protagoniza la oposición con el Gobierno.