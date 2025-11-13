Rosalía rompe récords: los datos del debut de su nuevo álbum ‘Lux’

Entre sus conciertos "más míticos", uno de Guns N' Roses al que asistió cuando tenía 14 o 15 en el estadio Vicente Calderón de Madrid

Rosalía es la estrella del momento y tras sacar su nuevo disco 'Lux' que se ha convertido en uno de los más escuchados de la historia. Una obra de arte musical que ha llegado hasta los oídos de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien no ha podido evitar pronunciarse al respecto.

El líder socialista, durante una breve entrevista concedida a 'Radio3', ha reconocido abiertamente que se declara fan de Rosalía y califica su último disco 'Lux' como una "maravilla". Lo que no esperaba nadie es que Pedro Sánchez confesara cuál ha sido su ritual para escuchar a la cantante catalana.

El político explicó que normalmente, por falta de tiempo, suele escuchar canciones sueltas de los artistas que le gustan, pero en esta ocasión siguió la recomendación de oír ‘Lux’ al completo. Rompiendo su rutina, Pedro Sánchez reservó "una hora" de su tiempo y se puso manos a la obra con Rosalía: "Me lo he escuchado del tirón". Un disco que le dejó maravillado, aunque lamentó que todavía no ha podido escuchar las tres pistas exclusivas del formato físico.

“ Me han gustado todas las canciones”, reconoció

Aficionado a la música y con gustos eclécticos, el presidente mencionó entre sus discos favoritos de 2025 los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten. Además, destacó la “explosión de talento brutal” que vive la música española más allá de Rosalía, citando a Cala Vento o Restinga como ejemplos.

Sánchez admitió que es “más de mujeres cantantes que de hombres” y confesó que le da pena no poder asistir a festivales: “Es algo que, cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años, volveré a retomar”, bromeó. Entre los conciertos que recuerda con más cariño mencionó uno de Guns N’ Roses, al que asistió con 14 o 15 años en el estadio Vicente Calderón de Madrid. También se definió como un fiel oyente de Radio3, emisora que suele seguir a través de sus pódcast los fines de semana, y explicó que escuchar música le permite “desconectar de los debates políticos” y le enriquece “desde un punto de vista más espiritual”.

Finalmente, subrayó el valor de la emisora pública, a la que considera “un ejemplo de servicio público”, y reveló que gracias a ella conoció también a la NPR, la radio pública estadounidense, actualmente afectada por los recortes de la administración de Donald Trump.