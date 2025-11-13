Pedro Sánchez ha dejado ya claro que va a seguir hasta 2027, a pesar de la amenaza de Junts de bloquear todas sus leyes

El Gobierno ha aprobado 20 normas con rango de ley en 2025

Pedro Sánchez ha dejado ya claro que va a seguir hasta 2027, a pesar de la amenaza de Junts de bloquear todas sus leyes -incluso con videojuegos de por medio- y con los presupuestos generales del Estado convertidos en una quimera.

Junts ha registrado enmiendas a la totalidad a las 25 leyes presentadas en el Congreso por el Gobierno, ha dejado claro que no votará a favor de las 21 que están acabando su tramitación y ha adelantado que vetará también las nueve nuevas propuestas que ya han pasado por el Consejo de Ministros cuando lleguen al Parlamento.

El partido independentista clave en la moción de censura ha enfatizado que el Gobierno no podrá, a menos que "una sus votos con el PP y Vox", aprobar los presupuestos ni el techo de gasto ni tampoco normas como "la ley Bolaños o la ley Begoña", en referencia a la ley para la modernización de la justicia y a la que afecta a la acusación popular.

Fuentes de la formación que lidera Carles Puigdemont han advertido, no obstante, de que hay varias leyes que sí tendrán su voto a favor: la de atención a la clientela, la de economía social, la ley del cine y la de movilidad sostenible. Además del citado real decreto de ayudas a los enfermos de ELA.

Entre las normas a las que Junts ha presentado veto están la ley de familias, la de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la ley orgánica del régimen electoral general, la de servicios digitales, la de jurisdicción universal y la de protección para la libertad de expresión.

La oposición considera que la legislatura ha acabado, pero Pedro Sánchez solo ve necesidad de elecciones en... Valencia. El PP dice que esta legislatura ya nació muerta y que el Gobierno no tiene proyecto político. Destaca para ello la incapacidad del Ejecutivo para aprobar leyes de envergadura. Pero ¿qué es lo que ha aprobado el Gobierno durante este 2025? Las dos más importantes, techo de gasto y PGE ni siquiera han sido presentadas.

La página web de iniciativas legislativas aprobadas del Congreso recoge que en 2025 se aprobaron ocho leyes ordinarias, tres orgánicas y nueve reales decretos leyes.

Ley 1/2025, de 1 de abril: prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario, entraron en vigor nuevas obligaciones para los bares, restaurantes, supermercados y demás agentes de la cadena alimentaria. La mayor parte de la Ley entró en vigor el jueves 3 de abril, tras su publicación en el BOE, aunque la aplicación de los artículos 6 y 7, sin embargo, se retrasará un año, hasta el 3 de abril de 2026.

Se trata de la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos tanto en la donación de excedentes o la alimentación animal y fabricación de piensos si estos ya no son aptos.

Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno, los alimentos que no haya consumido.

Ley 2/2025, de 29 de abril: extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente

La Ley 2/2025, de 29 de abril, por la que se modifican el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras, y el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de incapacidad permanente.

Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Ley 2/2025 es la modificación de los artículos 48 y 49 del Estatuto de los Trabajadores. A partir de ahora, las empresas ya no podrán rescindir de forma automática el contrato de trabajo cuando a una persona se le reconozca una incapacidad permanente total o absoluta.

En su lugar, se establece un procedimiento más garantista, que prioriza la posibilidad de que el trabajador continúe vinculado a la empresa mediante adaptaciones razonables de su puesto de trabajo.

Ley 3/2025, de 29 de abril: Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Se ha publicado la Ley 3/2025, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en virtud de la cual se establece la concertación de nuevas figuras impositivas, y se modifica la regulación de tributos que ya se encontraban concertados. Entre otras medidas, cabe destacar:

El aumento de la cifra umbral de volumen de operaciones (de 10 a 12 millones de euros) que determina la normativa aplicable, exacción y competencia de inspección en determinados impuestos.

La concertación del Impuesto Complementario (IC) y del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

El Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) pasa a ser un tributo concertado de normativa autónoma.

Los contribuyentes forales podrán acogerse al sistema del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) diferido a la importación.

Ley 4/2025, de 24 de julio: Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra

El Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley por la que se modificaba la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra para incorporar las nuevas figuras tributarias aprobadas en los últimos meses a nivel estatal.

En concreto, se han creado tres nuevas figuras tributarias:

El Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud.

El Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

El Impuesto sobre los Líquidos para Cigarrillos Electrónicos y otros Productos relacionados con el Tabaco.

Ley 20/2015, de 14 de julio: ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

Esta Ley tiene por objeto la regulación y supervisión de la actividad aseguradora y reaseguradora privada comprendiendo las condiciones de acceso y ejercicio y el régimen de solvencia, saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, con la finalidad principal de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, así como de promover la transparencia y el desarrollo adecuado de la actividad aseguradora.

Ley 6/2025, de 28 de julio: modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

La reciente modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias permite destinar la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) a la inversión en la construcción, compra y rehabilitación de viviendas para su arrendamiento residencial. Esta medida, aprobada en el Congreso de los Diputados, tiene como objetivo paliar la escasez de vivienda en el archipiélago

Ley 7/2025, de 28 de julio, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública

La Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) asumirá el desarrollo y ejecución de las funciones técnicas del Ministerio de Sanidad en materia de vigilancia en salud pública y, en particular, la coordinación y evaluación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública realizando la reforma de la actual Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades no transmisibles, lesiones, otros condicionantes de la salud, sus determinantes sociales y las inequidades en salud.

Ley 8/2025, de 29 de septiembre sobre Navegación Aérea, y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea

La Ley establece un nuevo régimen de sanciones por infracciones, que serán impuestas por la dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), entre ellas:

Compensaciones a pasajeros: la ley crea un sistema de multas administrativas, en función de su gravedad, para las aerolíneas que ignoren o se retrasen en cumplir las resoluciones de AESA ante reclamaciones de los pasajeros en casos de vuelos cancelados o retrasados. Las sanciones se impondrán por vía administrativa, sin necesidad de acudir a un juzgado.

Drones: sanciones para quienes operen de forma irregular con aeronaves no tripuladas (UAS) o drones. Entre las irregularidades se incluyen volar sin autorización, no estar registrados como operadores, o volar en zonas restringidas, de acuerdo con el reglamento europeo sobre aviación civil.

Biocombustibles: sanciones a aerolíneas y gestores aeroportuarios que no cumplan los requisitos mínimos de uso de biocombustibles establecidos en la normativa europea ReFuelEU Aviation. En estos casos, la sanción será equivalente al doble del importe del biocombustible que debieron repostar.

Notificación de sucesos: sanciones por incumplimiento del reglamento europeo que regula la obligación de informar sobre cualquier suceso de aviación y que, al mismo tiempo, protege a las fuentes de información para reforzar la seguridad de los profesionales aeronáuticos. El reglamento también define qué se entiende por “suceso”, incluyendo determinadas infracciones relacionadas con el transporte de mercancías peligrosas.

Reales Decretos - Leyes

Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad.

Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, por el que se establece el programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el año 2025.

Real Decreto-ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial.

Real Decreto-ley 5/2025, de 10 de junio, de medidas de promoción del uso del transporte público colectivo por parte de la juventud para los viajes realizados en el periodo estival de 2025.

Real Decreto-ley 6/2025, de 17 de junio, por el que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial.

Real Decreto-ley 8/2025, de 8 de julio, por el que se declaran diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.

Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, por el que se amplía el permiso de nacimiento y cuidado. El Gobierno logró sacar adelante la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta 19 semanas. 17 de ellas se llaman permiso por nacimiento y dos permiso por cuidados, a disfrutar hasta que el menor tenga ocho años. La Seguridad Social asume el coste. En el caso de familias monoparentales los permisos son mayores.

Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Entre las medidas se encuentran el embargo de armas a Israel aplicado desde octubre de 2023, la ampliación de la denegación de autorización de tránsito por puertos españoles a barcos que transporten combustibles usados por las fuerzas armadas israelíes, la denegación de la autorización de entrada al espacio aéreo español a todas aquellas aeronaves que transporten material militar destinado a Israel o la prohibición de acceder a territorio español a todas las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de los derechos humanos y los crímenes de guerra, que también serán incluidas en el Sistema de Información Schengen.

También se incluye la prohibición de la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados, la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria o el refuerzo del apoyo financiero del Gobierno de España a la Autoridad Palestina y al establecimiento de nuevos proyectos de colaboración.

Entre las medidas se encuentra el aumento de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza, que va a alcanzar los 150 millones de euros al finalizar este año y la ampliación de la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los refugiados palestinos (UNRWA), con 10 millones de euros adicionales a las cantidades que el Gobierno ya había triplicado, destinados específicamente al auxilio de la población gazatí.

Leyes Orgánicas aprobadas en 2025