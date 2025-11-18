La jueza de la DANA pide grabaciones para aclarar si Carlos Mazón rechazó llamadas en horas críticas

La jueza de la DANA ha pedido analizar e las últimas comparecencias de Carlos Mazón para aclarar si rechazó llamadas en horas críticas

Alberto Núñez Feijóo confirma que Carlos Mazón dejará su cargo como presidente del PP valenciano

El futuro de Carlos Mazón sigue pendiente de la jueza de la DANA, que acaba de ordenar que le entreguen las grabaciones de las últimas comparecencias del presidente valenciano en funciones en Les Corts y en el Congreso. Quiere aclarar si el dirigente popular rechazó llamadas en las horas críticas o si simplemente no respondió. También quiere esclarecer a qué hora supo que había muertos. ¿Por qué es tan importante todos estos detalles? Porque de eso y otras cosas depende su futuro judicial.

Carlos Mazón habló en la comisión de investigación por la gestión de la DANA celebrada en el Congreso sobre el momento en el que supo que el desastre había provocado muertos. "Tengo que decirle que no hubo conocimiento de las primeras pérdidas de vidas humanas hasta bien entrada la madrugada", explicó, en respuesta al interrogatorio de Gabriel Rufián.

Sin embargo, a pesar de esas declaraciones, se puede comprobar que poco después de la medianoche del 29 al 30 de octubre ya compareció y hablaba de un número indeterminado de fallecidos: "Podemos confirmaros ya que hay cuerpos sin vida que ya se han hallado".

La llamada "cancelada" que investiga la jueza

Otra cuestión polémica se refiere a las llamadas recibidas y realizadas durante el trayecto desde la salida del Ventorro hasta su llegada a la Generalitat. En una entrevista del 9 de octubre de este año, afirmaba que estuvo operativo al teléfono: "Yo estaba haciendo las llamadas correspondientes, como las hice por la calle cuando volvía hacia el Palau de la Generalitat, como las hice desde el Palau de la Generalitat y como las hice camino del Cecopi".

Pero este pasado lunes le preguntaron por una de las dos llamadas de Salomé Pradas que, según la jueza de Catarroja, canceló: "Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento, no lo sé". Aún hay que investigar al menos otras dos posibilidades; si el término cancelada se refiere a un rechazo intencionado o si se debió a un fallo de cobertura que impidió la comunicación.