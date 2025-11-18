Alberto Núñez Feijóo confirma que Carlos Mazón dejará su cargo como presidente del PP valenciano

El líder del PP señala que Mazón puso su cargo a disposición del partido cuando dimitió

Feijóo dice que las negociaciones con Vox para nombrar a Pérez Llorca se llevan en "un climo de respeto"

Compartir







El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, también dejará su cargo como presidente del PP valenciano cuando se produzca la investidura de un nuevo president.

En declaraciones a la prensa tras participar en el Foro Metafuturo, Feijóo ha explicado que Mazón en el momento en el que presentó su dimisión puso su cargo a disposición del partido y le notificó que entendía que tenía que dejar la presidencia de la formación.

PUEDE INTERESARTE La jueza de la DANA estudia incorporar dos nuevas víctimas

"Yo estoy de acuerdo y por tanto en las próximas semanas, espero que una vez finalice la investidura del nuevo president de Generalitat, hagamos el relevo adecuado en el partido a instancia del señor Mazón", ha agregado.

Sobre las negociaciones para que Juanfran Pérez Llorca sea investido presidente de la Generalitat que están llevando a cabo Vox y el PP de Valencia, Feijóo ha dicho que se están manteniendo "en un clima de respeto".

Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA

El líder del PP también se ha referido a la comparecencia en el Congreso de Mazón este lunes en la comisión de investigación de la DANA y ha acusado a los diputados de la izquierda de convertirla en "un circo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo", ha apuntado Feijóo

Según ha dicho, la actuación de estos diputados en el interrogatorio a Mazón es "una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad".

En la comparecencia Mazón defendió su actuación en la tarde de la DANA al afirmar que la falta de información fue la causante de la muerte de 229 personas y subrayar que nada habría cambiado de haber ido antes al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante el interrogatorio, que duró cerca de cuatro horas, algunos diputados elevaron el tono, entre ellos el diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien llegó a tildar a Mazón de "inútil, mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata" y le deseó que pague con la cárcel "todo lo que ha hecho".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Para Feijóo, hay partidos que "siguen centrados en la destrucción y en olvidarse de los problemas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", mientras que el PP "ha asumido responsabilidades" y sigue centrado en la reconstrucción.

Mazón, ha agregado, también ha asumido sus responsabilidades "al máximo nivel" ya que el pasado 3 de noviembre presentó su dimisión y ha comparecido tanto en las Cortes valencianas como en el Congreso, "dando la cara".

Ahora es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe, ha dicho el líder popular, quien ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de dejar sólo al Gobierno de la Generalitat Valenciana y al PSOE de no asumir ni una cuota de responsabilidad