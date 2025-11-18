Pedro Sánchez se pronuncia sobre el informe de la UCO que investiga a Cerdán: "Es el tiempo de la Justicia"

Sánchez recalca que el Gobierno y el PSOE actuaron desde el primer momento "con contundencia" ante el 'caso Koldo'

La UCO dice que Cerdán y su familia se beneficiaron de los presuntos amaños: nóminas, alquileres y una tarjeta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este martes que "es el tiempo de la Justicia" tras el último informe de la UCO sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y ha ratificado que el Ejecutivo y el PSOE actuaron desde el primer momento con contundencia en este caso.

Sánchez se ha referido a ese informe de la UCO en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenksi.

El documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la "principal fuente de ingresos" de la empresa Servinabar, presuntamente vinculada a Cerdán, fueron varias obras con Acciona, de las que se quedaba con el 2 por ciento de cada adjudicación.

Al ser preguntado por ese informe y cómo puede ser que no se tuviera conocimiento de las actividades de Cerdán, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que el Gobierno y el PSOE actuaron desde el primer momento "con contundencia" ante ello y colaboraron con la Justicia.

"Es el tiempo de la Justicia", ha añadido para insistir en la necesidad de dejar trabajar a este poder del Estado. Sánchez ha reiterado que el Gobierno y el PSOE asumieron sus responsabilidades y toca esperar al desarrollo de las investigaciones.

Por otro lado, ha respondido con un '"no" rotundo a la pregunta de si tuvo conocimiento de que el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y exdirector adjunto del Gabinete de la Presidencia, Antonio Hernando, asistió a una reunión con la exmilitante del PSOE Leire Díez, y si le reportó el contenido de la misma.

Díez declaró este lunes ante el juez que, en abril de 2024, mantuvo dos reuniones en la sede del partido con Santos Cerdán porque, en su faceta de periodista, tenía documentos del caso Villarejo contra el partido.

A una de esas dos reuniones, según la declaración que hizo después también ante el juez el empresario Javier Pérez Dolset, acudió Antonio Hernando cuando era director adjunto del Gabinete de Presidencia del Gobierno.