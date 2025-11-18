La UCO alude a contactos de la trama Koldo con Lambán y Uxue Barcos sobre un proyecto

Según la UCO, era que "mediaran" con el entonces alcalde de Remolinos para obtener una "carta de compromiso y un convenio de obra"

Las claves del informe de la UCO sobre Santos Cerdán: del beneficio de sus familiares por los presuntos amaños a su nexo con Transportes

La Guardia Civil señala en su último informe del caso Koldo que algunos investigados mantuvieron contactos con la entonces presidenta navarra, Uxue Barcos, y con el presidente de Aragón, Javier Lambán, en 2016 y 2018, respectivamente. El objetivo de esos contactos habría sido tratar distintos asuntos relacionados con un proyecto minero adjudicado a Acciona y a otra empresa ligada a la trama.

Según la Unidad Central Operativa (UCO), que detalla estos hechos en un informe al que ha tenido acceso EFE, el proyecto Mina Muga es el primero en el que coincidieron las constructoras Acciona y Servinabar, y por ello ha sido uno de los focos de la investigación. En este contexto, los agentes subrayan la “participación” del exdirigente socialista Santos Cerdán, actualmente en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo, debido a su “vinculación con Servinabar”. Esa relación, según la UCO, “se habría visto extendida a la intermediación con otros cargos públicos para la consecución de diferentes objetivos”.

La UCO cita una foto de un boceto manuscrito encontrada en un disco duro intervenido a Koldo García, donde “parece representarse de manera esquemática la planificación de una serie de contactos con cargos públicos vinculados al PSOE de Aragón”. El objetivo era obtener una autorización del Ayuntamiento de Remolinos (Zaragoza) para utilizar un antiguo espacio minero como depósito de los residuos salinos del proyecto Mina Muga.

Según el análisis de esa imagen, fechada el 8 de mayo de 2018, la UCO considera “expresivo” que estuviera previsto recurrir, “a través de Koldo y Santos”, al entonces presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán fallecido en agosto pasado, además de a otros cargos de la época como el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez, y el director general de Energía y Minas, Alfonso Gómez. El fin, según la UCO, era que estos responsables “mediaran” con el entonces alcalde de Remolinos para conseguir una “carta de compromiso y un convenio de obra”.

A continuación, el informe menciona un mensaje enviado por Koldo García el 3 de julio de 2018 a Lambán en el que se leía: “Mil gracias Javier!!! Estoy a tu disposición!!!”. El mensaje incluía un archivo con una autorización —fechada el mismo día que la imagen intervenida— del alcalde de Remolinos para que la “UTE Acciona Infraestructuras Servinabar” realizase los trámites necesarios para usar los antiguos espacios mineros como depósito de los excedentes del proyecto.

Para mostrar el “particular interés” de Koldo García y Santos Cerdán en este asunto, la UCO incorpora un diagrama de abril de 2017 que clasifica a funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón según su posible predisposición u oposición a los intereses de los investigados. Los agentes también mencionan un contacto del 16 de abril de 2016 entre el empresario Joseba Antxon Alonso, administrador de Servinabar, y la entonces presidenta de Navarra, Miren Uxue Barcos, a quien habría solicitado acudir a una reunión con un directivo de Acciona y unos inversores.

Además, señalan que en diciembre de 2017, Antxon Alonso “se remitió un correo electrónico a sí mismo” sin constancia de que fuera enviado al destinatario previsto, que sería Uxue Barcos en el que expresaba su preocupación por diversos asuntos del proyecto Mina Muga, especialmente las dificultades para que la empresa Geoalcali obtuviera la declaración de impacto ambiental favorable.

Aunque la documentación más antigua sobre este proyecto es de 2015, la UCO subraya que el asunto se prolongó durante el periodo investigado, ya que no fue hasta 2019, cuando José Luis Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes, cuando se obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable.