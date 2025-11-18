Sánchez anuncia paquete de 615 millones en apoyo militar para Ucrania y otros 200 millones para reconstrucción

También se suma a esa cantidad otros 100 millones de transferencia al programa PURL de la OTAN

Volodimir Zelenski firma en Madrid un acuerdo para que España le financie más armas: "Esperamos que incremente su apoyo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España movilizará 817 millones para apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa, de los que 615 millones se destinarán a brindar apoyo militar y otros 200 millones lo harán para respaldar la reconstrucción en el país.

Según ha explicado en la rueda de prensa junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el nuevo paquete de apoyo militar de 615 millones que se movilizará en diciembre incluye 300 millones para el envío de equipamiento defensivo en el marco del acuerdo bilateral de seguridad para el que se han comprometido 1.000 millones este año.

A esta cantidad se suman otros 100 millones de transferencia al programa PURL de la OTAN para "financiar la adquisición urgente, acelerada, de sistemas de defensa que necesitan las fuerzas armadas ucranianas", así como la transferencia de 215 millones de euros a través del instrumento SAFE que creó la Comisión Europea".

Además, el Gobierno va a crear un nuevo instrumento de apoyo financiero dotado con 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania, que estará coordinado por la nueva Oficina Española de Reconstrucción para Ucrania, ha añadido.

Y por último, ha precisado, España pondrá en marcha un proyecto conjunto con Naciones Unidas para reconstruir el sistema central de calefacción de la localidad ucraniana de Sumy, "duramente golpeada por la guerra, y del que se beneficiarán más de 28.000 y tendrá un coste aproximado de 2 millones de euros.

"En total estamos hablando, por tanto, de que España va a movilizar 817 millones de euros", ha resumido Sánchez, que ha recibido de forma inmediata el agradecimiento de Zelenski a este apoyo.