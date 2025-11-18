Zelenski ha expresado su agradecimiento a España "por su sincero apoyo a Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa"

Volodimir Zelenski firma en Madrid un acuerdo para que España le financie más armas: "Esperamos que incremente su apoyo"

El Rey Felipe Vi se ha reunido este martes en el Palacio de la Zarzuela con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien ha trasladado el respaldo de España “en todos los ámbitos” frente a la invasión rusa, así como en su proceso de adhesión a la Unión Europea, según fuentes de Casa del Rey.

Zelenski, que realiza su tercera visita oficial a España desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, ha sido recibido por el monarca en su despacho y posteriormente ha asistido a un almuerzo en su honor.

Durante el encuentro, Felipe VI “ha reafirmado el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario”. Además, ha reiterado el respaldo de España a la candidatura ucraniana para ingresar en la UE, “un camino en el que ha realizado grandes progresos recogidos en el informe de ampliación de la Comisión Europea del pasado 4 de noviembre”, según las mismas fuentes.

Por su parte, Zelenski ha mostrado su agradecimiento a España “por su sincero apoyo a Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa”, tal y como ha escrito en su perfil de Telegram, donde también ha subrayado: “Apreciamos toda la asistencia que nos han brindado”. En la reunión han estado presentes, además del Rey, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda. Junto a Zelenski ha participado el jefe de la Oficina del Presidente, Andriy Yermak.

Este ha sido el tercer encuentro entre ambos mandatarios, tras verse en octubre de 2023 en Granada con motivo de la cumbre de la Comunidad Política Europea y en mayo de 2024 durante la visita oficial del presidente ucraniano a Madrid. Además, Felipe VI y Zelenski se saludaron brevemente en los márgenes de la Asamblea General de la ONU el pasado septiembre.