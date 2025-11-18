"La respuesta es bien sencilla, no", ha señalado en una rueda de prensa en La Moncloa junto al presidente de Ucrania

Sánchez anuncia paquete de 615 millones en apoyo militar para Ucrania y otros 200 millones para reconstrucción

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha negado que el entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, le informase del contenido de la reunión en la que participó junto a la exmilitante socialista Leire Díez en la sede del PSOE en Ferraz. Este encuentro, que ha generado diversas interpretaciones en el ámbito político y mediático durante los últimos días, se enmarca en un momento de especial sensibilidad interna para el Partido Socialista, inmerso en debates sobre el funcionamiento de sus órganos y la interlocución entre sus miembros.

"La respuesta es bien sencilla, no", ha señalado en una rueda de prensa en La Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de visita oficial en España. La comparecencia, centrada inicialmente en asuntos de política internacional y en el refuerzo de la cooperación bilateral entre ambos países, derivó inevitablemente hacia cuestiones de política interna debido a las preguntas de los periodistas.

De este modo, sin ofrecer más detalles, ha rechazado que su entonces colaborador le reportara tras el encuentro, en el que también participó el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y que tuviera conocimiento de que personas con cargo en Moncloa participase en encuentros de este tipo. La aclaración llega en un contexto en el que la oposición ha exigido transparencia sobre los movimientos internos del partido, mientras desde el Gobierno se insiste en que la actividad de sus cargos se ajusta a los cauces habituales y a la autonomía orgánica del PSOE.