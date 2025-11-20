Iñigo Yarza 20 NOV 2025 - 21:47h.

El Tribunal Supremo aseguró inicialmente que en la nota no podía haber revelación, puesto que lo que se decía ya se había publicado

¿Qué pasa ahora con el fiscal general del Estado y qué opciones tiene frente al fallo y la condena del Tribunal Supremo?

Tan solo una semana después de que acabase el juicio y sin que se esperase tan pronto su resolución, el Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Dado que aún no se conoce la sentencia, queda por conocer por qué se le condena: si por la nota de prensa o por una filtración directa a los periodistas. Así, se han de saber también estos argumentos y las pruebas que utiliza el Tribunal Supremo para condenar al, por ahora, fiscal general del Estado.

Lo que se sabe de momento es que la condena ha sido por revelación de datos reservados durante el proceso. Y una de esas posibles filtraciones es la de datos a la prensa, a los periodistas. En la nota de prensa que publicó la Fiscalía contiene extractos entrecomillados del correo electrónico que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía para llegar a un acuerdo y en la que reconocía también los delitos.

"No me cabe ninguna duda que la nota la estábamos haciendo nosotros"

Es esta nota de prensa que elaboró la Fiscalía para contrarrestar la información errónea que se estaba publicando y que también llegaba desde la Comunidad de Madrid. De esta nota de prensa, el fiscal general del Estado se ha hecho responsable desde el principio y también lo hizo durante el juicio.

"No me cabe ninguna duda que la nota la estábamos haciendo nosotros. Cuando digo nosotros me refiero a llámenlo como quieran, equipo, el que sea, pero lo está haciendo el fiscal general del Estado con su jefa de comunicación", dijo.

Ahora queda por ver si el fiscal finalmente es condenado por esta nota de prensa o es condenado por la filtración de datos a los periodistas, pero inicialmente el Tribunal Supremo aseguró que en esta nota de prensa no había una revelación, puesto que lo que aquí se contenía ya se había publicado.

Fue después cuando el juez instructor introdujo este matiz, cuando sentó en el banquillo a Álvaro García Ortiz. De esto también se quejó la defensa del fiscal general del Estado. "A estas alturas todavía sigo sin saber si tengo que defenderme de la nota informativa y de su publicación o solo del correo de 2 de febrero", explicaba el abogado.