El novio de Díaz Ayuso mantiene su petición de cuatro años de prisión para el fiscal general

El resto de acusaciones también ratifican sus peticiones, solo Manos Limpias la rebaja de 4 a 3 años de cárcel

Álvaro García Ortiz reivindica su inocencia en su declaración ante el Supremo: "La verdad no se filtra, la verdad se defiende"

La acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este miércoles que mantiene su petición de 4 años de cárcel y de 3 años de inhabilitación y suspensión de empleo por un presunto delito de revelación de secretos para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Así se ha pronunciado el letrado Gabriel Rodríguez Ramos durante la quinta sesión del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra García Ortiz, quien se enfrenta a peticiones de hasta seis años de cárcel y doce años de inhabilitación.

El jefe del Ministerio Público está acusado de filtrar a la 'Cadena SER' el correo que la defensa de González Amador envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales y pagar una multa a cambio de un pacto para evitar el ingreso en prisión.

Después de que el propio García Ortiz declarara en el juicio a preguntas de la Fiscalía y de su defensa, a cargo de la Abogacía del Estado, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, ha pedido a las acusaciones que elevasen a definitivas sus conclusiones.

En este punto, el abogado de González Amador ha trasladado al tribunal que se limitaba a realizar modificaciones puntuales en el contenido de sus conclusiones, pero que mantenía sus peticiones de cárcel y de inhabilitación.

En la misma línea se han pronunciado las acusaciones populares que ejercen el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Foro Libertad y Alternativa -que engloba también a Vox y Hazte Oír- y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

De hecho, la única acusación popular que ha modificado sus conclusiones ha sido Manos Limpias que ha rebajado de cuatro a tres años su petición de pena de prisión al aplicar una atenuante por "vulneración del secreto sumarial".

Cabe recordar que la APIF pide 6 años de cárcel y 12 años de inhabilitación por delitos que van más allá de la revelación de secretos, apuntando en concreto a prevaricación. El ICAM, por su parte, reclama 4 años de cárcel, inhabilitación y suspensión de empleo y sueldo durante 3 años.

En cuanto a la acusación popular unificada, Fundación Foro Libertad y Alternativa, Vox y Hazte Oír solicitan que se imponga a García Ortiz una condena a 4 años de cárcel, 3 años de suspensión y pena de inhabilitación.

La prueba documental de la defensa

En el marco de la sesión de este miércoles, la defensa de García Ortiz ha exhibido ante el tribunal cuatro pruebas documentales que considera claves para reforzar su tesis de que el jefe del Ministerio Público no filtró el correo relativo a González Amador.

Se trata, en primer lugar, de una certificación de 30 de octubre de 2025 --aportada por la Fiscalía-- en la que se indica que el correo del 2 de febrero "sigue alojado" en la cuenta genérica de la sección de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid.

El segundo documento es otra certificación, de la misma fecha y también aportada por Fiscalía, en la que consta que doce fiscales y cuatro funcionarios podían acceder desde sus casas a la bandeja de entrada de la mencionada cuenta genérica de correo, así como al 'email' relativo al novio de Díaz Ayuso.

En tercer lugar, figura un acta de sosportes digitales de 20 de octubre de 2025 en el que se asegura que se pudieron "recuperar" los correos de la cuenta personal de Gmail del fiscal general.

Según la defensa, se hizo una búsqueda que arrojó seis resultados positivos respecto a la palabra "Campos", pero ninguno en referencia al periodista que lleva dicho apellido en la Cadena SER. Sin embargo, la acusación que ejerce González Amador ha interrumpido para defender que el documento no sostiene dicha conclusión.

Por último, la Abogacía del Estado ha aportado los "correos hostiles" que recibió García Ortiz mientras se llevó a cabo la investigación en el Supremo, toda vez que se filtró su dirección de Gmail. "Eres un sinvergüenza al servicio del Gobierno (...) delincuente", se lee en uno de los 'mail'.