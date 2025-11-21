Agencia EFE 21 NOV 2025 - 11:12h.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de "una decisión voluntaria"

Investigan a los dos hermanos de Javier Aureliano, el presidente de la Diputación de Almería, por el caso de las mascarillas

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha presentado este viernes su dimisión y ha renunciado a su acta como concejal en el Ayuntamiento de la capital tras quedar ayer en libertad provisional después de declarar en sede judicial por su detención en una segunda fase del caso Mascarillas.

Según un comunicado remitido por la institución provincial, se trata de "una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019 y que ha oficializado tras dejar su acta como concejal en el Ayuntamiento de Almería y como diputado provincial".

La Fiscalía solicitaba este miércoles libertad con medidas para el presidente de la Diputación de Almería tras la declaración efectuada en el Juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que investiga presuntas 'mordidas' a través de contratos con supuestas irregularidades a través de la institución provincial en la que es la segunda fase del caso 'Mascarillas'.

Distintas fuentes jurídicas han confirmado que tras más de dos horas de declaraciones que se han iniciado minutos después de las 12:30 horas para escuchar a los cinco detenidos, entre los que también se encuentra el vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez.

Detenido e investigado en la segunda fase del caso Mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo como investigados a una decena de personas en la segunda fase del denominado caso Mascarillas. En esta nueva fase, la atención se centró en el entorno del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García (PP), ya que entre los investigados se encuentran también una hermana y un hermano del presidente.

Son ocho investigados por la pieza secreta del Juzgado de Instrucción número 1. Esta pieza secreta investiga amaños en las adjudicaciones de contratos con dinero público de la Diputación. La pieza investiga delitos de cohecho, malversación y blanqueo de capitales.