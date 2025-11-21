La CEE acepta la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo

Pederastia en la Iglesia: nuevo caso de abusos en la Diócesis de Getafe denunciado este verano

Compartir







La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aceptado la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se propone que aquellas que no han querido acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.

Así lo ha indicado este viernes el secretario general de la Conferencia Episcopal (CEE), César García Magán, en rueda de prensa tras la reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos, en la que ha indicado que una vez que han aceptado "ese marco general de referencia" planteado por el Ejecutivo, ahora la Comisión Ejecutiva continúa con la negociación.

"Es una negociación que está abierta, que está caminando, que va avanzando, que tiene un buen avance, que tiene un buen avance donde está el Gobierno y también, indirectamente, el Defensor del Pueblo. Estamos trabajando en ello y ahora seguiremos concretando y negociando".

El Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas

La Iglesia puso en marcha el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) para dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas que no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.