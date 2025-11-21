Cuarto caso destapado en los últimos días en este episcopado madrileño, el mismo en el que un exseminarista ha denunciado por pederastia al actual obispo de Cádiz

El Vaticano abre una investigación por pederastia contra Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta, por presunto abuso sexual a un menor

MadridLa Diócesis de Getafe ha reiterado su "condena más absoluta contra cualquier tipo de abuso" ante un nuevo caso de abusos denunciado este verano por un menor, el cuarto que sale a la luz en esta diócesis madrileña.

Según ha desvelado este viernes el diario 'El País' y ha confirmado EFE un portavoz de la diócesis, la misma , el obispado apartó este mes de agosto a uno de sus sacerdotes por presuntos abusos cometidos este mismo a un joven de 17 años, un antiguo alumno del seminario donde trabajaba el cura hasta el final del pasado curso.

El Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe en la década de los 90 por lo que será investigado por el Tribunal de La Rota Romana.

Dos días después de la denuncia el sacerdote fue apartado

El obispado madrileño recibió una denuncia contra un sacerdote de la diócesis por cauces internos el 18 de agosto y dos días después el sacerdote fue apartado, aunque la Diócesis ha subrayado que los presuntos abusos denunciados "no acontecieron en ninguna de las instituciones educativas de la diócesis".

"Lamentamos y sentimos profundamente la situación y todos los daños que se derivan de ella. Reiteramos nuestra condena más absoluta contra cualquier tipo de abuso", han señalado en un comunicado emitido este viernes tras la publicación de esta información.

En el comunicado, desde la Diócesis de Getafe insisten en que, "una vez recibida la denuncia, se pusieron en marcha los mecanismos previstos en el protocolo que tiene la diócesis adoptando las medidas cautelares para estas situaciones".

Además, aseguran que "la diócesis ha puesto al servicio del denunciante y de su familia los recursos de la Oficina de Protección de Menores de la diócesis que requieran".

"Reiteramos el reconocimiento del derecho de toda persona a denunciar un caso de abuso, así como la presunción de inocencia de la persona denunciada", añaden desde el obispado, donde insisten en que este caso no guarda relación con el seminario en el que trabajaba el acusado.

Se trata del cuarto caso destapado en los últimos días en este episcopado madrileño, el mismo en el que un exseminarista ha denunciado por pederastia al actual obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, cuando era cura en Getafe en los años noventa y rector del seminario mayor.