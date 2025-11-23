Compartir







La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha abierto un perfil en la plataforma TikTok con el que promete "ser más entretenida que una rueda de prensa".

"Aquí María Guardiola, sí, la que faltaba en TikTok", es la presentación que la líder de los populares ha escogido, en plena precampaña electoral, para iniciar su primer vídeo como 'tiktoker', grabado en un tono desenfado en la sede de la Presidencia de la Junta en Mérida.

María Guardiola pide a los seguidores de TikTok que la sigan en su perfil

"He tardado, lo sé, pero mejorar Extremadura lleva su tiempo", ha manifestado la jefa del Ejecutivo y añade: "De momento no bailo, aunque ya iremos viendo".

Desde esta plataforma, señala, contará "decisiones, curiosidades, cosas que pasan detrás de cámara y algún chascarrillo, de esos que no ofenden ni a la oposición".

"Así que sígueme, prometo ser más entretenida que una rueda de prensa, de las nuestras, no de las de Leire. Empezamos", concluye.

En su primer d�ía, su perfil acumula ya más de 5.700 seguidores y su vídeo de estreno más de 86.000 me gusta.

Feijóo también se pasa a TikTok

Ella no ha sido la única en adentrarse en el mundo de TikTok. Alberto Núñez Feijóo ha utilizado la misma plataforma para anunciar que el PP llevará al Congreso la rebaja del IVA de alimentos como los huevos.

"Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas porque han subido más de un 40%. El Gobierno no ha hecho caso. Y ahora también hay que sumar otros productos como los huevos que han subido un 78%", ha afirmado Feijóo.

El líder del PP ha anunciado que volverán a tramitar la propuesta "para que se vote" porque, tal y como apunta, "bastante complicado está todo como para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes".

"Hay recomendaciones para distraerse, y está bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir", sentencia Feijóo en el vídeo.