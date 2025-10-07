Es la primera publicación del presidente de EEUU en TikTok desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre

EEUU y China cierran el trato sobre la venta de TikTok: las claves

Donald Trump se pone un punto tras hacer que TikTok vuelva a funcionar bajo control de gestores estadounidenses. El presidente de EEUU lo ha hecho notar a los más jóvenes con un mensaje en un video publicado en la red social: "Me deben una".

"A todos esos jóvenes de TikTok, yo salvé TikTok, así que me deben una. Y ahora me están viendo aquí, en el Despacho Oval, y algún día uno de ustedes estará sentado justo en este escritorio y también harán un gran trabajo", se le escucha decir a Trump en el video en el que aparece sentado en la mesa de su oficina presidencial.

Trump, muy hábil en redes sociales y en hacer marketing de sí mismo, ya roza el millón de visualizaciones en tan solo tres horas: cuenta con 147.000 me gusta y 6.000 comentarios y ha sido compartido más de 7.000 veces.

Es la primera publicación del mandatario en esta red social desde las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, cuando ganó a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Donald Trump, sobre TikTok: sus idas y venidas

El Congreso estableció en 2024 que TikTok debería cerrarse en EE.UU en nombre de la Seguridad Nacional. Como condición puso que se estableciera una sociedad en el país norteamericano lo suficientemente desligada de la matriz china, especialmente en lo referente al acceso que Pekín pueda tener a servidores que almacenen datos de usuarios.

El gigante tecnológico Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de la aplicación en su versión estadounidense, según informó la Casa Blanca.

La Casa Blanca se abrió un perfil oficial en la plataforma de videos en un intento de celebrar esta nueva versión de TikTok y buscar la aprobación entre los electores jóvenes.