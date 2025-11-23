Comparecencia en directo del presidente del Gobierno español

Pedro Sánchez advierte en la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo de la "concentración extrema de riqueza"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras la clausura de la cumbre del G20 en Johannesburgo.

La advertencia de Pedro Sánchez: la "concentración extrema de riqueza que alimenta la polarización"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegaaba este sábado a la reunión del G20, en Johannesburgo (Sudáfrica), bajo la premisa de "avanzar, no retroceder". Sánchez ha sido recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, antes de acceder al plenario y dar comienzo a la jornada en la que ha advertido de la "concentración extrema de riqueza" que "alimenta la polarización".

"España llega al #G20 con una idea clara: en tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder", ha apuntado el líder del Ejecutivo a través de una publicación en su perfil de X a su llegada, adelantando que iba a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás".

