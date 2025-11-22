Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez llega a la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo: "En tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en Johannesburgo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, en Johannesburgo@sanchezcastejon

  • Pedro Sánchez ha sido recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, antes de acceder al plenario y dar comienzo a la jornada

  • El Ejecutivo va a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás"

Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este sábado a la reunión del G20, en Johannesburgo (Sudáfrica), bajo la premisa de "avanzar, no retroceder".

"España llega al #G20 con una idea clara: en tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder", ha apuntado el líder del Ejecutivo a través de una publicación en su perfil de X.

PUEDE INTERESARTE

Defenderá el Compromiso de Sevilla

Asimismo, ha adelantado que en la cumbre van a defender el Compromiso de Sevilla, la agenda social y de género, el desarrollo sostenible y la acción climática "sin pasos atrás".

Sánchez ha sido recibido por su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, antes de acceder al plenario y dar comienzo a la jornada.

Temas