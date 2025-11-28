Amenazas, medias acusaciones, incluso, entrevistas grabadas poco antes de perder su libertad

Ábalos y Koldo, primera noche en la prisión de Soto del Real en la misma celda: uno más tranquilo y otro "un poquito peor"

José Luis Ábalos asegura que el propio Pedro Sánchez le filtró en la Moncloa que la Fiscalía estaba llevando a cabo una investigación secreta a Koldo, así se lo contaba a Ok Diario.

Esa ha sido la última acusación de Ábalos, pero han sido muchas más en los últimos días, hasta hoy sin pruebas, también por parte de Koldo García.

Según se acercaba la cita del Supremo que podría llevar a prisión a Ábalos y Koldo, los mensajes al presidente Pedro Sánchez se iban incrementando. Amenazas, medias acusaciones, incluso, entrevistas grabadas poco antes de perder su libertad.

"Tirar de la manta"

En la última, el exministro asegura que Pedro Sánchez le filtró en una reunión en la Moncloa, que la Fiscalía investigaba en secreto a Koldo García. Pero sus avisos al Gobierno no han quedado ahí. En solo 48 horas, Ábalos corroboraba una reunión de Sánchez con el líder de Bildu para pactar la moción de censura a Rajoy.

También señalaba al rescate de Air Europa. La investigación fue archivada, pero el exministro asegura que, de no ser así, se habría llegado hasta Begoña Gómez. Un rescate que, hasta ahora, Ábalos nunca había cuestionado.

El que fuera su hombre de confianza ha apuntado también a transacciones irregulares en la financiación de las primarias.

Ya en prisión, comparten una estrategia de defensa que mantiene la alerta constante ante posibles nuevas detonaciones.