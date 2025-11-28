Tanto el exministro como quien fuese su mano derecha, Koldo García, han dado un giro a su estrategia tras acordar el Tribunal Supremo su ingreso en prisión

Koldo García vuelve, horas después de su ingreso en prisión, a la Audiencia Nacional: ¿por qué lo cita el juez?

José Luis Ábalos ha ingresado en prisión amenazando con tirar de la manta. El ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes, tras verse abocado a la cárcel ha pasado a la ofensiva: si horas antes había hablado de Pedro Sánchez y su supuesta reunión con Arnaldo Otegi en el marco de la moción de censura a Mariano Rajoy, ahora señala directamente a Begoña Gómez.

Concretamente, en una entrevista concedida al diario ‘El Mundo’ antes de entrar en prisión, ha asegurado que si no se investiga a Air Europa en esta causa es porque eso sería abrir un capítulo en el que se podría llegar a la mujer del presidente del Gobierno. Además, sin quedarse ahí, se compara, indignado, con Ángel Víctor Torres, dando a entender que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática debería estar imputado.

José Luis Ábalos y Koldo dan un giro en su estrategia con su ingreso en prisión

Hace poco más de un mes José Luís Ábalos y su exasesor, Koldo García, salían en libertad del Tribunal Supremo sin que el juez modificara sus medidas cautelares. Desde ese día, hasta hoy, la estrategia de ambos ha cambiado. Tras la petición de 24 años de cárcel para el exministro y 19 para el que fuera su mano derecha, ambos afrontan una nueva fase del proceso en la que el escándalo del caso Koldo podría seguir escalando.

Hasta ahora su estrategia había sido defender su inocencia en entrevistas en los medios y en las redes sociales, pero este lunes todo cambió y comenzaron a lanzar acusaciones contra Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno.

La primera fue la de Koldo hablando de la presunta reunión de Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi para pactar el apoyo de EH Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018; un encuentro que confirmaba José Luis Ábalos dos días después de que lo dijese su exasesor, y pese a que el propio presidente del Gobierno lo desmintió tajantemente al ser preguntado por ello: “Eso es mentira”, ha recalcado Sánchez.

Entre las acusaciones, también está la de hoy en el digital OkDiario, donde Koldo asegura que escuchó al jefe del Ejecutivo decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias, algo sobre lo que preguntaron al presidente durante la comisión de investigación del Senado, ante lo que contestó: “Mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular… Eso ya… no tengo información sobre ello, señorías”.

Por su parte, también José Luis Ábalos ha apuntado contra la vicepresidenta Yolanda Díaz. Concretamente, ha deslizado que la líder de Sumar alojó en la vivienda oficial del Ministerio a personas que no tenían derecho a ello durante la pandemia.

“El señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la Justicia lo que estaba haciendo él en pandemia”, ha contestado esta última, desmintiendo lo expresado por el exministro de Transportes y asegurando no estar sorprendida de recibir sus ataques.

El Gobierno guarda silencio y toma distancias

En este escenario, los miembros socialistas del Gobierno han optado por guardar silencio, mientras Moncloa apunta a que todo es falso y solo obedece a su situación procesal.

Tras lo ocurrido, la cúpula del PSOE trata de marcar toda la distancia posible con José Luis Ábalos, subrayando que “es un diputado del Grupo Mixto”.