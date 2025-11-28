Diana Morant exige que "todo el peso de la Justicia" caiga sobre Ábalos que "creía que iba a ser impune"

Koldo García se niega a declarar en la Audiencia tras su primera noche en prisión

MadridLa vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha avisado al exministro José Luis Ábalos de que ni el Gobierno ni el PSOE "se va a dejar chantajear por nadie". Antes, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido que "todo el peso de la Justicia" caiga sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que ha calificado como "una persona desesperada" que "creía que iba a ser impune toda la vida".

Desde Lebrija, Sevilla, María Jesús Montero ha enmarcado las declaraciones de José Luis Ábalos, en prisión preventiva sin fianza por el caso Koldo, en una "actitud de defensa", y en todo caso ha advertido de que el exministro "sabe perfectamente" que ni el PSOE ni el Gobierno de Pedro Sánchez "jamás se va a dejar chantajear por nadie".

Además, ha reivindicado el comportamiento que ha mantenido el PSOE "desde el minuto cero" frente a Ábalos una vez que "conoció este caso" de presunta corrupción que afecta a quien fuera 'número tres' de la dirección federal, a quien desde el partido se le "pidió responsabilidad y el acta" de diputado, además de que se le "expulsó" de la formación, ha subrayado.

Sobre Ábalos, la ministra Diana Morant ha dicho que le "parece una persona desesperada, que seguramente creía que iba a ser impune toda la vida, que había accedido a un lugar de poder, abusando de la confianza de un partido que nada tiene que ver con eso, y que ahora se ve delante de la Justicia", ha declarado este jueves en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente haya acordado este jueves enviar al exministro y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por Transportes durante la pandemia. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio tendrá que entrar en la cárcel.

Morant ha descrito la entrada de Ábalos y Koldo en prisión como "una imagen vergonzante", y ha pedido que "todo el peso de la justicia caiga sobre ellos si efectivamente se han aprovechado de la política": "Porque la política no es eso, se aprovecharon de unos puestos de confianza dentro de un partido que, con toda contundencia, repudia estas actitudes".

En este sentido, ha definido a ambos --junto con el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama-- como "unos sinvergüenzas", y ha asegurado que "esta gente" ya no le hace "agachar la cabeza" ni le hace "sentir mal como política".

La palabra de Ábalos no vale nada

Preguntada por si el Ejecutivo está "preocupado" por las "amenazas" del exministro, ha respondido que "no", aseverando que la palabra de Ábalos para ella "no vale nada". "Más que amenazas, me parece que es una especie de estrategia a la desesperada, que ha utilizado también Koldo, y que ha utilizado Aldama", ha precisado.

"Lo que está claro es que hay tres personas, o tres sinvergüenzas, que se aprovecharon del partido y de los que, en ese momento, depositaron la confianza en ellos. Les doy cero credibilidad, y vuelvo a decir, contundencia de la respuesta del partido ante estas actitudes que son reprobables, cosa diferente de lo que hace el Partido Popular", ha reiterado.

En alusión a esto último, y cuestionada por si pedirían la dimisión del Gobierno si se tratara de dos exsecretarios de Organización del PP, la ministra ha contestado que "si el Partido Popular estuviese implicado" sí, alegando que eso fue "lo que ocurrió". "Aquí el PSOE no está involucrado (...) En el caso de la 'Gürtel' pedimos la dimisión e hicimos una moción de censura cuando había una condena al Partido Popular, al partido de Gobierno.", ha recalcado.

Con todo, ha defendido que el Ejecutivo es un gobierno "limpio" y "honesto" que lucha "contra estas prácticas", y que las rechaza y condena. "No he escuchado todavía a Feijóo condenar a Zaplana, que ha sido presidente de la Generalitat y que tiene una condena para entrar en prisión 10 años (...) Y tampoco lo he escuchado condenar a otro tipo de corrupción moral y ética como la de Carlos Mazón", ha criticado.