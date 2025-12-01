"El PP va solicitar la comparecencia de tres piezas clave de los tejemanes de la corrupción sanchista", señalan los populares

Santos Cerdán asegura que dará explicaciones "a su debido tiempo" tras comparecer en el juzgado de Tafalla

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado este lunes que el Grupo Popular citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado. Además, ha avanzado que llamarán a este órgano al socialista Antonio Hernando, actual secretario de Estado y exmiembro del gabinete de Pedro Sánchez, y a Víctor Ábalos, hijo del exiministro de Transportes.

"El PP va solicitar la comparecencia de tres piezas clave de los tejemanes de la corrupción sanchista: Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando. Los tres estarán en la comisión del Senado rindiendo cuentas de todo lo que saben", ha declarado Tellado en una rueda de prensa en la sede del PP.

El 'número dos' del PP ha indicado que Cerdán --que ya acudió con anterioridad a la comisión del 'caso Koldo' quiere que explique el "cheque en blanco" que "en nombre del Gobierno ofreció a Ábalos para que no contara los secretos del sanchismo", en alusión a las revelaciones de El Mundo. Además, ha dicho que quiere que "clarifique las comisiones del 2 por ciento en obras públicas".

No descartan citar también a Begoña Gómez

Tellado ha señalado que el PP también citará a Víctor Ábalos para explicar "la oferta de trabajo en la consultora de la mano derecha de Zapatero", en alusión a Acento. Además, el PP llamará a "otro trabajador de esa consultora, Antonio Hernando, que se interesó por la red de prostíbulos del suegro" de Pedro Sánchez.

Tras asegurar que el PP no descarta citar tampoco a Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, en la citada comisión del Senado, ha afirmado que el "sanchismo empieza a cantar" y el PP va a "subir el volumen" para que España escuche la "traviata sanchista".