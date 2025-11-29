José Luis Ábalos y Koldo García han cumplido su segunda noche en la cárcel de Soto del Real, en Madrid

Ábalos y Koldo comparten módulo en Soto del Real, pero tendrán celdas separadas

Soto del RealJosé Luis Ábalos y Koldo García han pasado ya su segunda noche en la prisión de Soto del Real, en Madrid. Ambos permanecen tranquilos, según transmiten sus respectivos entornos, y continúan compartiendo celda en el módulo 13, un área menos restrictiva destinada a internos sin antecedentes penales, como informa Fer Concheiro.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, que visitó a su defendido a primera hora de esta mañana, ha asegurado que el exasesor se encuentra “bien” pese a lo que ha calificado como una situación “anómala”, aunque insiste en que tanto él como su cliente mantienen plena confianza en la justicia.

Los ronquidos de Ábalos, impiden el sueño de Koldo

La letrada ha explicado que el objetivo ahora es esperar a recibir toda la documentación pendiente del caso. Afirma que todavía no han tenido acceso a las copias de los dispositivos electrónicos incautados, a pesar de que la instrucción está formalmente concluida. Según señala, en cuanto dispongan de las pruebas podrán empezar a preparar la defensa con mayor claridad.

Tanto José Luis Ábalos como Koldo García han sido trasladados al módulo 13, un espacio que en el pasado también acogió a otros perfiles conocidos, como Santos Cerdán.

En su segunda noche en el centro penitenciario, José Luis Ábalos y Koldo García han vuelto a compartir celda. La noche ha trascurrido sin grandes anécdotas. Según han relatado fuentes cercanas, los ronquidos de Ábalos, apenas han dejado dormir a Koldo García.

Además, ambos habrían estado conversando hasta bien entrada la madrugada, prolongando la charla hasta tal punto que varios funcionarios tuvieron que llamarles la atención para que guardaran silencio y permitieran el descanso del resto del módulo.

La exmujer de Ábalos reconoce que Koldo García nunca fue santo de su devoción

Mientras tanto, entre el Gobierno, la oposición y el entorno más cercano de Koldo y Ábalos siguen produciéndose reacciones. Anoche, la exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Prendes, se sentó en el programa de Telecinco '¡De Viernes!' donde concedió una entrevista en la que habló sobre la situación actual de su exmarido.

Carolina Prendes aseguró que, aunque Koldo “nunca ha sido santo de su devoción”, le alegraba saber que está acompañando a Ábalos en estos primeros días en prisión. A su juicio, Koldo “es una persona más fuerte” y considera que puede servir de apoyo al exministro en un momento que, según sus propias palabras, debe de estar siendo especialmente complejo.

La rutina de Soto del Real

Con la rutina carcelaria ya en marcha y dentro de un módulo menos restrictivo, los dos encaran ahora un periodo de incertidumbre que, según sus allegados, afrontan desde la calma y la convicción de que podrán demostrar su versión de los hechos en el ámbito judicial.

La rutina en Soto del Real está marcada por un reglamento estricto: los internos se levantan a las 7:30 de la mañana, deben asear la celda y después desayunar. La comida se sirve a la 13:30 horas, seguida de un tiempo de descanso y distintas actividades. Entre ellas se encuentran cursos de formación, talleres —como uno de carpintería— y acceso a la biblioteca del centro.

El director de la prisión, el mismo que recibió a Ábalos y García en su llegada, explicaba a 'Noticias Cuatro' que la filosofía del centro combina disciplina con programas de reinserción, aunque estos últimos no se aplican todavía a los dos reclusos, al tratarse de un ingreso provisional.

Soto del Real ha albergado a lo largo de los años a numerosas figuras relacionadas con casos de corrupción política y económica, como Luis Bárcenas, Francisco Correa o Rodrigo Rato. También pasaron por sus módulos los líderes del 'procés', entre ellos Oriol Junqueras.

Ábalos y García afrontan su primer fin de semana entre rejas con derecho a diez llamadas semanales de cinco minutos y a recibir visitas autorizada