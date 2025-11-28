El abogado de José Luis Ábalos, Carlos Bautista, va a recurrir el ingreso en prisión al considerarlo una medida "excesiva"

José Luis Ábalos asegura que Pedro Sánchez le filtró que Fiscalía estaba llevando a cabo una investigación secreta a Koldo

Como en los viejos tiempos, Koldo y Ábalos vuelven a ser inseparables. Lo serán durante el tiempo que compartan celda en Soto del Real. Y lo son también en su estrategia, lanzando avisos a navegantes, en concreto a sus excompañeros en el Gobierno. El que fuera ministro de Transportes llegaba a asegurar antes de entrar en prisión que el propio Pedro Sánchez le filtró en la Moncloa que la Fiscalía estaba llevando a cabo una investigación secreta a Koldo.

Hoy, segunda noche entre rejas para José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, con la visita del abogado de Ábalos, Carlos Bautista. Este ha asegurado que el exministro está "sorprendentemente fuerte, sólido y con un buen talante y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos", tras pasar su primera noche en prisión.

Además, ha confirmado que "está en ingresos y ha compartido esta noche celda con Koldo y luego irá cada uno a su módulo correspondiente". Finalmente, ha señalado que recurrirán en apelación el auto de prisión.

Según se acercaba la cita del Supremo que podría llevar a prisión a Ábalos y Koldo, los mensajes al presidente Pedro Sánchez se iban incrementando. Amenazas, medias acusaciones, incluso, entrevistas grabadas poco antes de perder su libertad.

"Tirar de la manta"

En la última, el exministro asegura que Pedro Sánchez le filtró en una reunión en la Moncloa, que la Fiscalía investigaba en secreto a Koldo García. Pero sus avisos al Gobierno no han quedado ahí. En solo 48 horas, Ábalos corroboraba una reunión de Sánchez con el líder de Bildu para pactar la moción de censura a Rajoy.

También señalaba al rescate de Air Europa. La investigación fue archivada, pero el exministro asegura que, de no ser así, se habría llegado hasta Begoña Gómez. Un rescate que, hasta ahora, Ábalos nunca había cuestionado.

El que fuera su hombre de confianza ha apuntado también a transacciones irregulares en la financiación de las primarias. Ya en prisión, comparten una estrategia de defensa que mantiene la alerta constante ante posibles nuevas detonaciones.