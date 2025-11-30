El exministro del PSOE agradece "el buen trato" recibido por parte de funcionarios e internos en la cárcel de Soto del Real

José Luis Ábalos amenaza con tirar de la manta tras su ingreso en prisión: ahora apunta a Begoña Gómez y Ángel Víctor Torres

El exministro socialista José Luis Ábalos ha afirmado este domingo que su adaptación a la cárcel está siendo "menos traumática de lo que esperaba" y ha advertido de que sigue "fuerte y firme" y no le van a "doblegar ni callar".

Así lo señala quien fuera secretario de Organización del PSOE en un mensaje en X, en el que agradece "el buen trato" que está recibiendo por parte de los funcionarios y los demás internos de la prisión madrileña de Soto del Real, donde permanece encarcelado desde este pasado jueves por el caso Koldo.

Una nueva cuenta en X

"Mi adaptación está siendo menos traumática de lo que esperaba. Eso sí, aquí hace mucho frío. Sigo fuerte y firme, y metiéndome en prisión no me van a doblegar ni a callar...", ha escrito.

Ábalos ha actualizado este sábado su cuenta en la red social, que ahora se denomina 'En el nombre de Ábalos' y en la que se presenta como diputado por Valencia e inocente.

Por otra parte, fuentes de Instituciones Penitenciarias han explicado a EFE que ningún preso tiene acceso a Internet desde la cárcel. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 24 años de prisión para Ábalos por el cobro de presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Junto a su exasesor, Koldo García, está procesado por delitos como organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación, por concertarse, presuntamente, junto con el empresario y presunto corruptor, Víctor de Aldama, para beneficiarse económicamente de supuestas adjudicaciones irregulares.