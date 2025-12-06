"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia", ha señalado el presidente del Gobierno antes de los actos institucionales de aniversario

Las celebraciones por el 47 aniversario de la Constitución, entre la crispación política y el plantón de más de la mitad de los grupos parlamentarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se han pronunciado desde primera hora de este sábado 6 de diciembre para desear a todos los españoles un "feliz Día de la Constitución". Lo han hecho inicialmente a través de sus redes sociales, justo antes de los actos previstos para el que es el 47 aniversario de la carta magna, emplazado en un escenario que, por otro lado, está marcado por la crispación política y la división en los actos, con más de la mitad de los grupos parlamentarios dando plantón a las celebraciones institucionales.

Reivindicando la importancia del día, no obstante, desde el Gobierno han emplazado a cumplir con la Constitución y en Igualdad, mientras el líder de la oposición ha insistido también en la relevancia de conocerla, anunciando al mismo tiempo que el PP propondrá "una asignatura para enseñar sus valores y principios, sin ideologías".

Pedro Sánchez defiende "47 de democracia, libertad, derechos y convivencia" con la Constitución

"Hoy celebramos 47 años de democracia, libertad, derechos y convivencia. Cumplir con la Constitución es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente", ha recalcado Sánchez en X antes de iniciarse en el Congreso el acto de conmemoración de este aniversario.

El líder del Ejecutivo asistirá este sábado al acto institucional por el Día de la Constitución que se celebrará en el Congreso de los Diputados. La Cortes Generales celebrarán el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 entre el citado 'plantón' de más de la mitad de los grupos parlamentarios, entre ellos los socios parlamentarios del Gobierno.

El Salón de Pasos Perdidos será el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la carta magna, que llega también en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Alberto Núñez Feijóo propone una asignatura para enseñar los valores y principios de la Constitución

Por su parte, el líder del PP ha recalcado que defender la Constitución española "es también conocerla" y, mientras coincidía en desear una feliz celebración, ha propuesto que en los colegios se imparta una asignatura para enseñar sus valores y principios, "sin ideologías".

A través de un vídeo, además, el PP recuerda que los españoles son iguales ante la ley, que España se constituye como un Estado social y democrático y de Derecho y que la Constitución reconoce la libertad de enseñanza.

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo señala que un Gobierno popular establecerá una asignatura sobre la carta magna para enseñar sus valores y principios con el fin de garantizar que los españoles vivan "en libertad, en moderación y en igualdad independientemente del territorio o de sus creencias".