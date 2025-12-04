Las denuncias y su gestión han provocado una nueva crisis en Ferraz

El caso Francisco Salazar, un golpe al feminismo del Gobierno: "Es vomitivo"

Nueva crisis en Ferraz y nuevo frente para el Gobierno tras el estallido del caso Francisco Salazar. Las denuncias contra él por sus comportamientos machistas han causado un nuevo cisma, con distintas voces del propio partido reconociendo un error en la gestión de la situación e incluso clamando contra ella. Ejemplo de ello es la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, quien ha alzado la voz para pedir este jueves al comité antiacoso del PSOE que eleve “de manera inmediata” a la Fiscalía la documentación recopilada sobre las denuncias internas relativas a los presuntos casos de acoso que señalan al exdirigente socialista.

El que fuese asesor de Pedro Sánchez está en el punto de mira, mientras el presidente mantiene que no sabía que el partido no hacía nada para investigar. Voces internas insisten ahora, tras el estallido del caso, que el asunto llegue hasta la Fiscalía; una reacción que, en cualquier caso, tiene lugar casi cinco meses después de que se registrase la primera denuncia.

El caso Francisco Salazar y las denuncias contra el exidirigente del PSOE por acoso

Contextualizando los hechos y remontándonos a la cronología de los mismos, todo arrancó con dos denuncias. La primera tuvo lugar el 8 de julio y en ella ya se relatan algunos de los comportamientos de Paco Salazar que ahora están en el punto de mira.

“Te pedía que le enseñaras el escote”, aseguraba la denunciante, clamando contra el entonces dirigente socialista.

Días después, el 28 de julio, se realizó una nueva denuncia contra él, pero esa vez de otra mujer, subordinada de Salazar. “No se subía la cremallera hasta que estaba cerca de tu cara”, denunciaba.

Tras ello, fue el medio elDiario el que destapó el escándalo el lunes 1 de diciembre, asegurando que estas denuncias el partido las había perdido, si bien el PSOE dice que no, que se trata de un error informático y que se sigue investigando a Salazar a pesar de que se había dado de baja del partido.

Un día después, el martes reaparecen las denuncias y el PSOE se pone en contacto con las víctimas: “A tu disposición” y “recibido”, fueron los mensajes que recibieron las víctimas. Mensajes que llegaron casi cinco meses después de que el partido recibiera las dos denuncias.

Fuentes del PSOE reconocen el error en la gestión del caso Salazar

Tras lo ocurrido, fuentes socialistas citadas por Europa Press admiten que ha sido una equivocación no ponerse en contacto con las víctimas hasta esta misma semana, toda vez que las denuncias se presentaron el pasado mes de julio y consideran que deben solucionarlo cuanto antes. Aunque señalan que no ha habido intención de ocultar el caso ni de restar credibilidad al testimonio de las denunciantes, reconocen que el problema no se ha gestionado bien y ha desembocado en una situación perjudicial para el partido que tienen que enmendar.

No obstante, defienden que Salazar fue apartado de inmediato, el pasado mes de julio, después de los primeros testimonios en su contra de mujeres a su cargo que describían comportamientos inadecuados en su puesto de trabajo en Moncloa, donde ejercía de asesor del presidente Pedro Sánchez.

Durante la etapa de Pedro Sánchez, Salazar desempeñó varios cargos en Moncloa, siendo secretario de Coordinación Institucional en el momento en que estalló el caso. Además tenía asiento en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretario de Análisis y Acción Electoral.

Tras estos hechos, fue obligado a apartarse cuando iba a ser ascendido al equipo de la Secretaría de Organización para suplir precisamente la baja de Santos Cerdán tras su entrada en prisión por un presunto caso de corrupción.