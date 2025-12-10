Alberto Núñez Feijóo preguntará a PedroSánchez por la credibilidad que tiene su Gobierno tras la sentencia contra Álvaro García Ortiz

Es de esperar que Pedro Sánchez contraataque sacando a relucir la gestión de la sanidad madrileña tras el caso Torrejón

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentan a su último cara a cara del año en el Congreso, una sesión que, con la del jueves, pondrá el broche a un periodo de sesiones marcado por la tensión política y el cruce de reproches entre Gobierno y oposición.

Un día después de conocerse la sentencia que condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general y 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados, Feijóo preguntará a Sánchez por la credibilidad que tiene su Gobierno, en una intervención en la que es previsible que vuelva a pedir su dimisión y la convocatoria de elecciones.

Es de esperar que Sánchez contraataque sacando a relucir la gestión de la sanidad madrileña tras el caso Torrejón y la que hacen el resto de comunidades gobernadas por el PP; y reivindicando la protección de la salud pública frente a las "privatizaciones" de los populares.

El caso Salazar

Junto a ambos temas, en esta última sesión de control al Gobierno del año, la oposición volverá a pedir responsabilidades a Sánchez y su partido por el caso del exasesor de Moncloa Paco Salazar, donde los socialistas han reconocido que no fueron lo suficientemente diligentes tras las denuncias por acoso de varias mujeres.

Al presidente del Gobierno le preguntarán además el líder de Vox, Santiago Abascal, sobre qué pueden esperar de él los españoles el año que viene y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien quiere saber el balance del año que hace Sánchez.

Ausencias de ministros

La peste porcina, la protección a los autónomos y la vivienda serán otros temas por los que tendrán que responder los ministros que asistirán a la sesión, en la que han comunicado su ausencia la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y otros cinco miembros del gabinete (Defensa, Interior, Transportes, Educación y Economía).

Comparecencia de José Manuel Albares

El pleno de este miércoles concluirá con la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre política exterior, el Sáhara Occidental y Mauritania.

Quedarán para el jueves, la última e intensa sesión del año, el debate y votación de asuntos de calado como la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos, y los decretos para la subida salarial de los funcionarios y de medidas para cumplir compromisos pendientes con Junts.

En el largo orden del día también destaca la aprobación definitiva de la Ley de Atención a la Clientela tras su paso por el Senado y una reforma de la Ley de Dependencia.