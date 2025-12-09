Los detalles de la sentencia: ¿Por qué ha sido condenado el Fiscal General del Estado?

El Tribunal Supremo deja claro que García Ortiz no puede responder a una noticia falsa utilizando información reservada, es decir, cometiendo un delito

Pedro Sánchez respalda a García Ortiz por "defender la verdad" y señala a Ayuso: "Ella es quien tiene que pedir perdón"

Han pasado 19 días desde que se comunicó la pena y la culpabilidad del fiscal general del Estado. Después de ese tiempo, hoy el Tribunal Supremo ha expuesto el razonamiento: los motivos por los que considera que Álvaro García Ortiz cometió un delito de revelación de datos que le inhabilita por dos años. No hay una pistola humeante, no hay una prueba irrefutable, pero sí una cadena de indicios, suficientes para 5 de los 7 de jueces.

En esa cadena de indicios está el borrado a conciencia de los mensajes del teléfono y del correo electrónico de García Ortiz. Justo un día después de saber que se abría juicio contra él. También valoran otras cuestiones. Por ejemplo, que la información solo fuera accesible a unos pocos y tienen clara la implicación del Fiscal en la publicación de una nota de prensa posterior a la filtración. En esa nota también se exponía información sensible.

Los argumentos de la sentencia no convencen al Gobierno. que hoy insisten en desacreditar al tribunal. Pone voz a esa crítica del Gobierno, el ministro Óscar López despreciando la sentencia: dice que hay guiones de Hollywood con menos creatividad, y persiste en que en el juicio quedó demostrado que no hay pruebas para condenar a Álvaro García Ortiz. Pero una ministra, la también magistrada Margarita Robles, se ha salido del guión, en este caso de Moncloa, mostrando hoy su respeto por el tribunal.

Pedro Sánchez: "Quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso"

No ha hecho lo mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a apoyar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el día en que se ha hecho público el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo que le condena por revelación de secretos, señalando que ha defendido "la verdad". A continuación ha señalado que quien tiene que pedir perdón es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?", ha lanzado el jefe del Ejecutivo en un acto de la UGT por el centenario de la muerte del fundador del sindicato y del PSOE, Pablo Iglesias Posse.

"Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidades a la señora Ayuso es el señor Alberto Núñez Feijóo", ha seguido, en referencia al líder nacional del PP.

Los detalles de la sentencia

Son los tres titulares que deja clara la sentencia.

"No puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito".

"El correo fue comunicado desde la Fiscalía, con intervención directa o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento o aceptación por parte del señor García Ortiz"

"Convergencia de indicios acreditados. La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la oficializa"

Una sentencia que parece hecha expresamente para desmontar el argumento del presidente. Dice el tribunal que García Ortiz no puede responder a una noticia falsa utilizando información reservada, es decir, cometiendo un delito. El fin no justifica los medios. Y le condena no solo por ordenar la publicación de una nota de prensa con información sensible, sino que considera que ordenó, o al menos supo,de la filtración previa a la prensa.

No hay pruebas contundentes, pero sí varios indicios acreditados, como el borrado de mensajes o las conversaciones con fiscales implicados en el caso.

Y ve la filtración y la publicación de la nota como un todo, como una unidad de acción.

Dos magistradas no ven ni pruebas ni delitos

Esto lo avalan 5 de los 7 jueces del tribunal, pero hay dos votos discrepantes, los de las magistradas del sector progresista, que no ven ni pruebas ni delito. Dos magistradas son las que han emitido ese voto particular, consideran que no hay indicios suficientes para condenar a García Ortiz por la filtración. En la nota de prensa ellas directamente no ven delito. Julio Muley, jefe de Tribunales de Informativos Telecinco analiza estos votos discordantes. "Estos argumentos serán previsiblemente los que utilice la defensa de García Ortiz para pedir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

"Las magistradas dicen que la prueba que se ha valorado en esa sentencia no es suficiente para condenar al Fiscal General del Estado, y que los testimonios que se han escuchado no son lo suficientemente contundentes para romper la presunción de inocencia y que esa nota de prensa en la que se ha entrecomillado parte de ese correo electrónico ya se conocía por parte de los medios y que no habría revelación de secretos", explica.

Pese a que defendió su inocencia hasta el final y no reconoció los hechos, la mayoría del tribunal (5 de siete miembros) considera que García Ortiz es culpable de un delito de revelación de datos reservados. Que sobre él pesaba “un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación”. Lo hizo al publicar una nota de prensa de la cual él mismo reconoció su autoría.

En ella se reflejaban fragmentos de unos correos que la defensa de González Amador había enviado a la fiscalía reconociendo dos delitos fiscales.

Aunque la nota de prensa, alegó la defensa, tenía como fin desmentir un bulo, el tribunal sentencia…“no se puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito". Para hacerlo más comprensible, lo comparan con el delito que cometería un médico al revelar la enfermedad de transmisión sexual de un paciente. El Supremo también apunta a la mano de García Ortiz como la responsable de la filtración de esos correos a la prensa.

Aunque los periodistas lo negaron, el tribunal cree que él fue el responsable, ya sea con intervención directa, o a través de un tercero, pero con su pleno conocimiento. En ello difieren completamente las dos magistradas que han emitido un voto particular.

Para Ana Ferrer y Susana Polo la sentencia mayoritaria se basa en una "mera sospecha que se decanta por la opción más perjudicial" para García Ortiz.

Las magistradas discrepan también con la nota de prensa, no ven delito en ella, todo lo contrario, consideran que era la única opción legal que tenía el Ministerio público para desmentir las informaciones falsas que se estaban divulgando

La sentencia también aclara otra duda, la de si la condena a García Ortiz podía favorecer o no a la pareja de Díaz Ayuso en sus procesos judiciales por fraude fiscal. Y la respuesta es no. Los jueces descartan que la filtración del mail afecte al derecho de defensa de González Amador, tal y como dijo su abogado.

Aseguran que la profesionalidad de los jueces del caso del supuesto fraude les impediría usar ese correo electrónico. Esta tarde la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que la sentencia del fiscal general provocaría la caída de cualquier gobierno.