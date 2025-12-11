Ferraz convoca este viernes a las responsables de Igualdad del PSOE en una reunión presencial

La dirección federal del PSOE ya convocó la semana pasada a un encuentro telemático de urgencia a las secretarias autonómicas de Igualdad

Las secretarias de Organización e Igualdad del PSOE, Rebeca Torró y Pilar Bernabé, han convocado para este viernes 12 de diciembre una reunión presencial en la sede del partido en Ferraz con todas las responsables de Igualdad, ante los recientes casos de acoso en las filas socialistas. Asistirán secretarias autonómicas, portavoces en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo, así como representantes de la FEMP y de Juventudes Socialistas.

La convocatoria llega después de un encuentro telemático de urgencia la semana pasada, marcado por tensiones y críticas a la gestión de las denuncias. Torró ofrecerá una rueda de prensa a las 11:30 horas, antes de la reunión que comenzará a las 16 horas. Oficialmente, el único punto del encuentro es la "actualidad política", sin referencia directa a los casos de acoso de Francisco Salazar y José Tomé.

Crisis en Galicia

El caso de las denuncias por supuesto acoso contra José Tomé ha generado una crisis interna en el PSOE de Galicia. Tomé anunció su suspensión de la militancia, renunciando a todos sus cargos orgánicos y expresando su intención de dimitir como presidente de la Diputación de Lugo, aunque mantiene su voluntad de continuar como alcalde de Monforte y como diputado provincial, ambos en condición de no adscrito.

La dirección nacional y gallega del PSOE, liderada por José Ramón Gómez Besteiro, le ha instado a renunciar a estos cargos para evitar una crisis en la institución provincial, donde Tomé se convertiría en un diputado llave para la gobernabilidad del gobierno PSOE-BNG.

Paralelamente, la Comisión de Igualdad del PSdeG celebra este jueves una reunión en la que las responsables de Igualdad de la Comunidad analizarán lo sucedido.