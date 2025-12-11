La UDEF ha practicado las detenciones en el marco de una investigación por blanqueo y se ha incautado numerosos datos fiscales

La Policía registra la sede de la aerolínea Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado la aerolínea Plus Ultra en el marco de una investigación por presunto blanqueo. La UDEF ha practicado las detenciones en el marco de una investigación por blanqueo y se ha incautado numerosos datos fiscales.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y, de momento, bajo secreto de sumario. El mismo juzgado fue el que acordó en enero de 2023 el archivo de la causa en la que investigaba las presuntas irregularidades en la concesión pública a Plus Ultra de 53 millones de euros en pandemia.

Una investigación diferente a la que se dirige contra Leire Díez

Se trata de una investigación diferente a la que se dirige contra Leire Díez, la exmilitante socialista que fue detenida el miércoles junto al expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Todo a raíz de las sospechas de irregularidades en contratos públicos.

En cambio, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional está cargo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ha derivado en la detención del empresario Antxon Alonso. Los agentes creen que se trata del socio del exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán.

El rescate se investigó pero acabó archivado en 2021

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea en 2021. Pero la causa acabó archivada porque la jueza entendió que no aparecía justificada la comisión de un delito tras aplicarse de manera correcta el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo. Así, descartó que se cometieran delitos de malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos.

Las diligencias abiertas contra el que fue presidente en funciones de la SEPI, Bartolomé Lara y el consejo de administración, se centró en el real decreto que dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra de 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.